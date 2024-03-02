В Китае создан ИИ-консультант для оказания психологической помощи

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Ученые из Хэфэйского университета в Китае разработали модель искусственного интеллекта (ИИ) EmoAda для оказания психологической поддержки, пишет научный журнал MultiMedia Modeling (MMM).
Исследователи отмечают, что одним из главных плюсов EmoAda является ее анонимность. По их словам, модель может поддержать человека в трудной ситуации и помочь снять стресс в любое время и без ограничений по продолжительности сеанса.
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