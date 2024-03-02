В Китае создан ИИ-консультант для оказания психологической помощи

Ветераны боевых действий в зоне специальной военной операции стали первыми зарегистрировавшимися на кадровую программу «Время героев», которую анонсировал в своем послании к парламенту президент России Владимир Путин. Как сообщает РИА Новости, за первые же три часа после старта программы на ней через официальный сайт «Времени героев» зарегистрировались уже более шести тысяч человек.