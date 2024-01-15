В конкурсе «Мисс Америка 2024» победила пилот ВВС США Мэдисон Марш

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В Орландо, штат Флорида, состоялся конкурс красоты «Мисс Америка 2024». Победительницей в нём стала 22-летняя военнослужащая Военно-воздушных сил США младший лейтенант Мэдисон Марш.
В финальной части 11 участниц должны были показать себя в четырёх конкурсных раундах — продефилировать в украшенной стразами одежде стиля athleisure, который сочетает в себе элементы спортивной и повседневной одежды, поучаствовать в обсуждении горячих и злободневных тем, посоревноваться в конкурсе талантов и пройти по сцене в бальном платье. Во время конкурса талантов Мэдисон Марш рассказала, как в 16 лет получила лицензию пилота.
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Александр Бойцов