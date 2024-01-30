В Координационном центре доменов «Ru» заявили, что сбой связан с DNSSEC

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«Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщает о том, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC», — говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что в настоящий момент ведутся работы по восстановлению всех ресурсов, которые имеют проблемы с доступом.
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