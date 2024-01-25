Иностранные хостеры не подали заявок для легализации в РФ

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Зарубежные хостинг-провайдеры не стали подавать заявок для включения в реестр Роскомнадзора и легализации в РФ.
Об этом пишет РБК в Telegram-канале. Изданию стало известно, что Роскомнадзор не получил от иностранных организаций заявок на регистрацию в качестве провайдеров хостинга в реестре.
Эксперты считают, что иностранные хостеры не захотели вступать в реестр из-за угрозы санкций и необходимости выполнять непростые условия.
В конце прошлого года домашний интернет в РФ подорожал на 5-15%. Также рост цен уже случился или произойдёт как минимум у «ЭР-Телеком Холдинг» и «Ростелекома». За 5 лет стоимость проводного интернета увеличивалась максимум на 5% в год.
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«Компаниям, не зарегистрированным в реестре, с 1 февраля будет запрещено оказывать услуги хостинга в России», — сказано в сообщении.
В конце прошлого года домашний интернет в РФ подорожал на 5-15%. Также рост цен уже случился или произойдёт как минимум у «ЭР-Телеком Холдинг» и «Ростелекома». За 5 лет стоимость проводного интернета увеличивалась максимум на 5% в год.
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Мария Фирсова