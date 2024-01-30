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В Королёве восстановили отопление в 98 жилых домах

30 января 2024, 16:45
Фото: Фотобанк МО/Александр Кожохин

Фото: Фотобанк МО/Александр Кожохин

Параметры отопления, сниженные в 98 многоквартирных домах и пяти социальных объектах Королёва из-за сбоя в работе наружных сетей теплоснабжения, полностью восстановлены, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Параметры отопления необходимо было ненадолго снизить для того, чтобы устранить сбой на теплосетях. Сейчас ремонтные работы полностью завершены, отопление функционирует нормально», — отмечается в сообщении.
В министерстве добавили, что сбой на теплосетях произошёл на улице Калинина в районе дома №13/8.

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#королёв
#отопление
#сбой
#жкх
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Беспилотники ВСУ атаковали сразу два белгородских села
Гладков: Дроны ВСУ атаковали два села в Белгородской области
30 января 2024, 16:54

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Сразу два села в Белгородской области попали под обстрел украинских беспилотников. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Сразу два населенных пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в селе Мокрая Орловка из-за взрыва повреждение получил взрывом поврежден КАМАЗ, а также линия газоснабжения. В селе Дроновка пострадал экскаватор и линия электроснабжения. В настоящее время электричество отсутствует на двух улицах. Сотрудники оперативных и аварийных служб уже приступили к ликвидации последствий обстрелов.
#электричество
#сотрудники
#telegram
#всу
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Илон Маск внедрил чип в мозг человека: катастрофа или шаг к бессмертию
Маск сообщил об успешной имплантации чипа Neuralink первому человеку
30 января 2024, 16:44

Фото: iStock/Peshkova

Нейротехнологическая компания предпринимателя Илона Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. О том, как прошла операция, какие цели преследовали исследователи, и возможны ли подобные опыты в России, читайте в материале «Радио 1».

Чип для управления гаджетами вживили в мозг человека


О результатах проведенной операции по вживлению чипа в человеческий мозг, сообщил американский предприниматель Илон Маск в своей социальной сети.

«Первый человек получил имплант Neuralink вчера, восстановление проходит хорошо», - рассказал бизнесмен.
По словам предпринимателя, первый продукт компании позволит с помощью мыслей использовать гаджеты.

Как будет работать чип


Устройство, разработанное Neuralink, внешне напоминает купсулу-приемник. Чип крепится за ухом, затем от него к мозгу идут нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1,5 тыс. электродов. Один процессор величиной 4 на 4 мм обрабатывает информацию с 10 тыс. электродов.

Опыты по вживлению чипов в животных


Первый успешный опыт вживления чипа в мозг животного был получен в 2021 году. Макс рассказал об операции в феврале, а в апреле компания опубликовала видео с обезьяной, которая «силой мысли» играет в видеоигры.

«У нас есть обезьяна с имплантатом в черепе с крошечными проводами. Она может играть в видеоигры с помощью своего разума», — рассказывал миллиардер.

Вживление чипа в мозг: фантастика или реальность


Руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин прокомментировал заявление Илона Маска о внедрении чипа в человеческий мозг.

«Чудеса в этой жизни возможны, однако не понятно, что именно вживили, кому вживили, с какой целью. Кроме того, мы же всегда разговариваем с точки зрения доказательной медицины, поэтому пока не доказано обратное и не проведены какие-либо научные исследования, наверное, пока это фантастика», - пояснил эксперт.

Опыты по вживлению чипов в России


Сутормин также критично отозвался об идее Маска использовать нейрочипы для восстановления подвижности человека и рассказал, будут ли подобные опыты проводиться в России.

«Когда мы говорим об опыте, мы должны ставить цель и должны использовать какие-либо средства. Нельзя в настоящее время говорить о том, что мы будем вживлять и какую цель преследовать. Если мы говорим о том, что человек встал и пошел, нужно понять, почему он не вставал и не ходил. Если, например, он не ходил, так как у него была нарушено нервно-мышечная передача, и этот чип дает импульс, то вполне вероятно. Как, например, купируется тремор при паркинсонизме. Опять же, процент положительных исходов меньше 50, поэтому говорить о том, что где-то в мире налажено вживление, я не могу», - заявил Сутормин.

Управление гаджетами силой мысли


Сутормин оценил вероятность управления гаджетами силой мысли и заявил, что подобные технологии уже есть.

«Сейчас уже существует управление очками при помощи взгляда, но опять же, они реагируют на какое-то физическое воздействие, то есть на ширину зрачка, на движение глаза. Эти технологии уже есть, а вот управление силой мысли, это, наверное, фантастика.

Хотя, с другой стороны, у нас есть такая разработка: на человека надевается шапочка с электродами, и когда она снимается, идут биотоки, отвечающие за руку, В этот момент человек пытается сжимать парализованную конечность», - пояснил эксперт. Сутормин также добавил, что необходимо дождаться результатов опыта Илона Маска. Эксперт напомнил, что ранее уже проводились операции и привел в пример пересадку мозга.

«Мозг пересаживали, потом перестали об этом говорить, потому что все закончилось печально и быстро», - заключил Сутормин.

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#разработка
#илон маск
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Инспекторы ГУСТ напомнили о правилах использования газа в квартире
30 января 2024, 16:35

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Газовая безопасность в квартире и доме: рассказываем про обязанности управляющей компании. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Сотрудники ГУСТ МО рассказали какие обязанности должна выполнять управляющая компания в безопасном использовании газового оборудования.

«Одной из ключевых задач управляющих компаний является контроль за состоянием внутридомовых газопроводов, дымовых и вентиляционных каналов. В отопительный период управляющие компании внимательно следят за состоянием оголовков дымовых и вентиляционных каналов, чтобы не допустить обмерзания или закупорки. Не реже одного раза в 10 рабочих дней управляющие компании проводят проверку загазованности подвалов и технических этажей с фиксацией результатов контроля в журнале с указанием даты, помещений и лиц, которыми проводилась проверка», — поделились инспекторы.

Кроме этого, УК обязаны оказывать специалистам газовой службы помощь при проведении ремонта и техобслуживания газового оборудования.

Стоит отметить, что при подозрениях на утечку газа или неисправности оборудования необходимо выключить электроприборы и сообщить в службу 112.

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#густ
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Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет на заводе в Екатеринбурге
30 января 2024, 16:30

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в настоящее время находится с визитом в Екатеринбурге. Он, в частности, проверил работу предприятия концерна «Алмаз-Антей», на котором производятся крылатые ракеты «Калибр» и комплекса «Искандер».
Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. В Минобороны уточнили, что в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа министр проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями военно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.

Сначала глава Минобороны посетил Машиностроительный завод имени М. И. Калинина (ЗИК). Затем проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования «Калибр», а также крылатых ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

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#ракета
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«Один арсенал»: Лавров прокомментировал слухи о возвращении ядерного оружия в Британию
РФ воспринимает ядерное оружие США, Великобритании м Франции как один арсенал
30 января 2024, 16:30

Фото: kremlin.ru

Россия воспринимает ядерное оружие США, Великобритании и Франции как один арсенал, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга.
«Мы слышали, конечно же, об этих сообщениях. Изучаем источник этих сведений и их достоверность», — прокомментировал ситуацию Лавров.

Так глава МИД РФ ответил на вопрос о том, владеет ли Россия информацией о планах Соединённых Штатов Америки вернуть ядерное оружие на территорию Великобритании. При этом, по словам Лаврова, Россия, в любом случае воспринимает оружие Вашингтона, Парижа и Лондона в качестве единого ядерного арсенала, который направлен против Москвы.

При этом, Россия полностью учитывает риски, которые могут быть вызваны таким решением Североатлантического альянса, подытожил Лавров.

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#сергей лавров
#мид рф
#ядерное оружие
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#франция
#великобритания
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В Подмосковье за ненадлежащее содержание территорий выписаны штрафы на сумму 27 млн рублей
30 января 2024, 15:39

Фото: ГУСТ МО

Штрафы за нарушения в содержании в упрощенном режиме превысили 27 миллионов рублей с начала года. Об этом сообщила главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Цифровой мониторинг помогает выявлять уборку территорий в упрощенном режиме по трем основным источникам: камеры на дорогах и «Безопастный регион», а также автомобили с искусственным интеллектом.

«Всего с начала года при помощи имеющихся цифровых инструментов по упрощенной системе выписано 515 постановлений на сумму 27 миллионов 733 тысячи рублей. Большая часть штрафов пришлась на водителей без разрешающих перевозку стройотходов документов — 347 фактов на 24 миллиона 188 тысяч рублей. Мобильные комплексы также в упрощенном порядке отправили 117 «писем счастья» на 2 533 000 рублей, а камеры «Безопасный регион» — 51 протокол на сумму свыше 1 миллиона рублей», — рассказала руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что нарушитель получает штраф после нескольких проигнорированных предупреждений.

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#безопасный регион
#штраф
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#камеры
#мониторинг
#густ светлана аипова
#подмосковье
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Режим «чёрного неба» введён в Красноярске из-за неблагоприятных метеоусловий
30 января 2024, 15:34

Фото: istockphoto.com/SLAVYNKA

В Красноярске ввели режим «чёрного неба» из-за неблагоприятных погодных условий, который продлится до 2 февраля.
Как сообщают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, в городе зафиксировано экологическое бедствие первой степени опасности. В таких условиях предприятия населённого пункта должны сократить количество выбросов в атмосферу на 15-20 %, а желательно как можно меньше времени проводить на улице.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об аномальных погодных изменениях на северо-европейской территории России.

«Положительная аномалия — правда, приправленная сильным штормовым ветром — на северо-европейской территории. Завтра в Мурманске будет теплее, чем в Краснодаре и на Ставрополье. Температура воздуха в Заполярье выше 0 °С. Отклоняется от нормы на 12-16 °С», — поделился в беседе с RT Шувалов.

В прошлом году жители Красноярска писали петицию на имя президета России Владимира Путина с просьбой разобраться с проблемой предприятия, где не установлены современные высокоэффективные системы фильтрации, из-за чего город часто сталкивается с экологическими проблемами. А до этого глава Росприроднадзора Светлана Радионова критиковала «Русал» из-за выбросов Красноярского алюминиевого завода.

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#погода
#снег
#предприятия
#красноярский край
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Движение по путепроводу у железной дороги в Апрелевке запустят в конце года
30 января 2024, 15:19

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Открыть движение по путепроводу через железную дорогу Киевского направления МЖД в Апрелевке планируют в конце года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Это сооружение станет частью МЦД-4.
«Строители приступили к устройству свайного фундамента под четвёртую опору, которая будет расположена прямо у железнодорожных путей со стороны ул. Самохина. Затем они начнут работы по пятой опоре со стороны ул. Апрелевской. Параллельно завершается возведение опор путепровода № 1,2,3,6,7 и 8. Идёт строительство подпорных стен, переустройство инженерных коммуникаций и обустройство ливневой канализации», – рассказали в ведомстве.
Проект предусматривает строительство двухполосного путепровода длиной 272 м. Также планируется устройство пешеходной зоны, автобусных остановок и линии наружного освещения.

Для удобства жителей будут построены две разворотные петли – на ул. Апрелевской и ул. Самохина.

Как пояснили в региональном Минтрансе, новый путепровод обеспечит бесперебойное автомобильное движение через железнодорожные пути в зоне МЦД-4, разгрузит улично-дорожную сеть в Апрелевке, улучшит транспортную доступность юго-западной части Подмосковья и Новомосковского административного округа Москвы.

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#развязка
#железная дорога
#путепровод
#мцд-4
#московская область
#подмосковье
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Опрос: Россиянам для комфортной жизни нужно жильё площадью до 100 кв м
30 января 2024, 15:17

Фото: istockphoto.com/Nuttawan Jayawan

Опрос аналитиков медиахолдинга Rambler&Co показал, что для комфортного проживания 34% респондентов необходима квартира от 80 до 100 кв. м.
При этом, для 31% будет достаточно 50-70 кв. м, для 16% комфортной площадью будет от 110 до 140 кв. м.

Как передаёт RT, для многих опрошенных важны малая этажность здания, развитая социальная инфраструктура здания, расположение дома в центре города, а также наличие рядом станции метро.

В исследовании поучаствовали 23 367 интернет-пользователей.

Ранее аналитики сервиса tutu пришли к выводу, что после январских праздников самым популярным направлением из Москвы является Санкт-Петербург.

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