В Королёве восстановили отопление в 98 жилых домах

Фото: Фотобанк МО/Александр Кожохин
Параметры отопления, сниженные в 98 многоквартирных домах и пяти социальных объектах Королёва из-за сбоя в работе наружных сетей теплоснабжения, полностью восстановлены, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Параметры отопления необходимо было ненадолго снизить для того, чтобы устранить сбой на теплосетях. Сейчас ремонтные работы полностью завершены, отопление функционирует нормально», — отмечается в сообщении.В министерстве добавили, что сбой на теплосетях произошёл на улице Калинина в районе дома №13/8.
Читайте также:
В Подмосковье в 2024 году проведут капремонт 4 тыс домов
Жители Подмосковья могут обратиться по вопросам ЖКХ через робота Женю
Пострадавшим от коммунальных аварий подольчанам сделают перерасчёт за ЖКУ
Лев Каштанов