В Котельниках обновили детскую игровую зону площадью 200 кв м

Фото: Минблаго МО
В Котельниках завершили обновление детской игровой площадки в Покровском проезде, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
По данным министерства, в текущем году в рамках нового мероприятия по замене оборудования на детских игровых площадках в регионе провели ремонт и замену 450 площадок. В следующем году программу планируют продолжить.
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