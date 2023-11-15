В Одинцове построят новый ландшафтный парк

Фото: пресс-служба администрации городского округа Одинцово
Новый ландшафтный парк появится в районе деревни Папушево. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел осмотр территории в деревне Папушево, на которой начали работы по обустройству ландшафтного парка.
Парк будет оснащен эко-тропой, игровыми зонами для детей, а также организуют пространства для занятий спортом и мастер-классов.
Стоит отметить, что завершить строительство парка планируется в 2026 году.
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«Сегодня осмотрели территорию, на которой планируется благоустройство. Проектирование и сами работы финансирует инвестор коттеджного посёлка, но парковая зона будет доступной для всех и бесплатной. <…> В этом году инвестор благоустроил парковку на 48 мест и приступает к земельным работам. В следующем году сделает черновую планировку, также предстоит проложить коммуникации, подготовить основания и фундаменты для малых архитектурных форм», - отметил глава Андрей Иванов.
Стоит отметить, что завершить строительство парка планируется в 2026 году.
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Мира Полтева