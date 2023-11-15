В Красноармейске провели мероприятие к Международному дню слепых

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
В Красноармейске прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню слепых. Об этом в своём телеграм-канале написал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
Международный день слепых — всемирная дата, призванная привлечь внимание людей к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. Этот день отмечается ежегодно, 13 ноября. Региональная организация Всероссийского общества слепых в Московской области объединяет детей и взрослых – 30 местных организаций и более 5 тысяч инвалидов по зрению. Для гостей и жителей округа подготовили яркие музыкальные и танцевальные номера творческих коллективов со всей Московской области.
Участникам мероприятия вручили благодарственные письма за выступления на Летних играх Паралимпийцев 2023 года.
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«Хочу сказать, что люди с ограниченными возможностями вызывают большое уважение! Многие нашли себя в спорте, в творчестве, вдохновляют тех, кому требуется поддержка. Это люди сильные духом. Желаю всем крепкого здоровья!» — отметил глава муниципалитета.
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