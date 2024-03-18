В Краснодаре завели дело на женщину, прикурившую от Вечного огня

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Женщину вскоре задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанной оказалась 47-летняя жительница Майкопа, которая, судя по внешним признакам, была в состоянии опьянения.
«Возбуждено уголовное дело по статье 243 частью 1 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия)», — говорится в сообщении.За подобное деяние женщине может грозить до трех лет лишения свободы, отметили в ведомстве.
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