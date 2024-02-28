«Устроили пикник и пьяные танцы»: Пара осквернила Вечный огонь и попала под следствие

Мужчину, объявленного в федеральный розыск за разбой, задержали в одной из больниц городского округа Дубна. Внимание правоохранителей он привлёк неадекватным поведением, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

«Ранним утром в одной из больниц Дубны сработала тревожная кнопка. Росгвардейцы, прибывшие на вызов, выяснили, что один мужчина ведёт себя вызывающе, кричит и пугает пациентов», — говорится в сообщении.



Дебошира задержали и доставили в полицию, где выяснилось, что это 52-летний местный житель, который находится в федеральном розыске за разбойное нападение в Костромской области.



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