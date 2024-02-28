«Устроили пикник и пьяные танцы»: Пара осквернила Вечный огонь и попала под следствие

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По информации следствия, в ночь на вторник, 27 февраля, граждане организовали пикник и пьяные танцы у мемориального комплекса 1200 гвардейцам — братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг (ныне Калининград) в апреле 1945 года. Кроме того, они прыгали через Вечный огонь и украли корзину с цветами. Действия россиян зафиксировали камеры видеонаблюдения «Безопасный город».
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