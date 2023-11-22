В Красногорске прошел курс познавательных лекций для студентов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
В Красногорском филиале РАНХиГС были организованы лекции для студентов от депутатов партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Для студентов менеджмента и юриспруденции РАНХиГС депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов провел лекции, в которой акцентировал внимание ребят на теме обсуждения полномочий нижней и верхней палат парламента.
Во время мероприятия учащиеся с интересом слушали спикера и завали ему вопросы. В конце лекции студенты прошли онлайн тест на знание по теме лекции.
Стоит отметить, что по итогу все смогли сдать тест на отлично, хоть ребята и сомневались в некоторых ответах.
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«Студенты и школьники должны знать главный закон нашей страны и должны им руководствоваться поэтому я считаю, что эти лекции будут полезны для всех уровней, как для школьников, так и для студентов. <…> И мы сегодня более досконально разберём от разработки законопроекта и до момента его принятия, одобрения президента РФ и опубликования», - подчеркнул Артур Бадретдинов.
Стоит отметить, что по итогу все смогли сдать тест на отлично, хоть ребята и сомневались в некоторых ответах.
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Мира Полтева