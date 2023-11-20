Книги из Фонда изучения наследия Столыпина пополнили библиотеку в Красногорске

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Книги из Фонда изучения наследия Петра Столыпина пополнили коллекцию библиотеки Красногорского филиала РАНХиГС. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В Красногорский филиал РАНХиГС книги были переданы депутатом Московской областной Думы Романом Володиным.
Стоит отметить, что в библиотеке любой желающий сможет прочесть книги и окунуться в наследие великого реформатора.
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«Его труды, его познания, его мысли, его храбрость – все достойно восхищения и изучения. Я убежден, что если бы Петр Столыпин остался жив, то история нашей страны пошла бы иным путем. Поэтому вам, будущим государственным служащим, политическим деятелям, управленцам, экономистам, да и любому ответственному гражданину нашей страны нужно знать эту страницу российской истории, , - подчеркнул Роман Володин.
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Мира Полтева