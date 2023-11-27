В Красногорске прошёл концерт в честь Дня матери

Фото: администрация г. о. Красногорск
В доме культуры «Подмосковье» прошёл торжественный концерт по случаю Дня матери. Женщин поздравил с праздником глава городского округа Дмитрий Волков, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отмечая особую роль женщины в истории, он назвал материнство особым даром. Волков подчеркнул, что именно мама является для каждого из нас главным человеком на Земле.
Почётными грамотами и благодарственными письмами были отмечены жительницы округа, в том числе мамы участников СВО и многодетные матери. Свои поздравления со сцены передали представители депутатского корпуса и красногорского духовенства.
Ярким и запоминающимся подарком стали выступления артистов, отметили в пресс-службе.
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Почётными грамотами и благодарственными письмами были отмечены жительницы округа, в том числе мамы участников СВО и многодетные матери. Свои поздравления со сцены передали представители депутатского корпуса и красногорского духовенства.
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Лора Луганская