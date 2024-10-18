В Красноярске учитель-квадробер проводил необычные физминутки для старшеклассников

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Школьный учитель физики из Красноярска пародировал животных на уроках, из-за чего его прозвали квадробером. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Виктор Касьянов около года преподавал физику старшеклассникам в школе. Учитель нашел нестандартный подход к обучению — во время уроков он читал рэп, изображал заячьи прыжки и гавкал как собака.
По интернету разлетелись видео с уроков Касьянова. Именно тогда большое количество людей узнало о необычном учителе. Сами же ученики школы положительно отзывались о Викторе или же «Докторе Панадоле». Так старшеклассники прозвали Касьянова. Его физминутки поднимали ребятам настроение и помогали ненадолго отвлечься от учебы.
Сейчас учитель-квадробер уже не работает в школе. В октябре он уволился по собственному желанию и стал частным репетитором.
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*запрещённая в России экстремистская организация
По интернету разлетелись видео с уроков Касьянова. Именно тогда большое количество людей узнало о необычном учителе. Сами же ученики школы положительно отзывались о Викторе или же «Докторе Панадоле». Так старшеклассники прозвали Касьянова. Его физминутки поднимали ребятам настроение и помогали ненадолго отвлечься от учебы.
Сейчас учитель-квадробер уже не работает в школе. В октябре он уволился по собственному желанию и стал частным репетитором.
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*запрещённая в России экстремистская организация
Ольга Енгалычева