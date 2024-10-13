В РПЦ рассказали о неочевидной связи квадробинга и ЛГБТ*

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Квадробинг – это не просто детская игра или вид спорта, это опасная субкультура, которая готовит ребёнка к принятию нетрадиционных ценностей, в том числе ЛГБТ*-идеологии. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов в беседе с РИА Новости.
Напомним, что квадроберы – это представители молодёжной субкультуры, которые имитируют поведение животных, в том числе передвигаются на четвереньках.
Лукьянов призвал видеть разницу между ребёнком, который просто носит одежду с изображениями животных или надевает костюм и маску для игры в спектакле, и тем, кто остаётся таким «зверьком» в жизни, начиная ходить на четвереньках дома, в школе, в общественных местах.
По словам иерея, квадробинг предполагает поиск в себе альтернативной идентичности, а значит готовит детей к принятию множественности гендеров и ЛГБТ*.
Лукьянов назвал происходящее опасным психологическим экспериментом над российскими детьми, проводимым Западом и имеющим множество отрицательных последствий.
В заключение он призвал немедленно принять меры по защите общества от квадробинга и подобных ему субкультур, если «россияне не хотят увидеть своих детей в звериных ошейниках под радужным флагом».
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*запрещённая в России экстремистская организация
Лукьянов призвал видеть разницу между ребёнком, который просто носит одежду с изображениями животных или надевает костюм и маску для игры в спектакле, и тем, кто остаётся таким «зверьком» в жизни, начиная ходить на четвереньках дома, в школе, в общественных местах.
По словам иерея, квадробинг предполагает поиск в себе альтернативной идентичности, а значит готовит детей к принятию множественности гендеров и ЛГБТ*.
Лукьянов назвал происходящее опасным психологическим экспериментом над российскими детьми, проводимым Западом и имеющим множество отрицательных последствий.
В заключение он призвал немедленно принять меры по защите общества от квадробинга и подобных ему субкультур, если «россияне не хотят увидеть своих детей в звериных ошейниках под радужным флагом».
Читайте также:
«БДСМ и садомазо-хрень»: православный философ оценил квадробинг
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В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды квадробинга
*запрещённая в России экстремистская организация
Анастасия Чинкова