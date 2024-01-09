В Кремле оценили работу властей Подмосковья над восстановлением отопления

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«Все экстренные службы, службы ЖКХ, муниципальные, районные, региональные службы работали в круглосуточном режиме», — отметил Песков.
Песков также добавил, что в дополнительных поручениях президента России Владимира Путина нет необходимости, так как местные власти справляются самостоятельно.
Также Песков выразил надежду, что в самое ближайшее время теплоснабжение в регионах, столкнувшихся с проблемами в системе ЖКХ, будет налажено.
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