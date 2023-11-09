В Крыму частные клиники отказались делать аборты

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Частные крымские клиники сообщили республиканскому Минздраву, что отказались от процедуры аборта добровольно.
Глава местного Минздрава Константин Скорупский заявил, что частным клиникам предложили «внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов». Теперь искусственное прерывание беременности в Крыму будет возможно только в государственных медицинских организациях.
По мнению Скорупского, обратившись в государственную клинику, женщина сможет принять «взвешенное и обдуманное» решение. Там её проинформируют о мерах соцподдержки семей с детьми и окажут психологическое консультирование. Сообщается, что за 9 месяцев 2023 года доабортное медико-психологическое консультирование в Крыму прошли 1037 беременных женщин, из которых 219 сохранили беременность.
Мордовия и Тверская область ранее приняли региональные законы, запрещающие склонения к аборту. В Госдуме обсуждается введение запрета на аборты в частных клиниках.
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По мнению Скорупского, обратившись в государственную клинику, женщина сможет принять «взвешенное и обдуманное» решение. Там её проинформируют о мерах соцподдержки семей с детьми и окажут психологическое консультирование. Сообщается, что за 9 месяцев 2023 года доабортное медико-психологическое консультирование в Крыму прошли 1037 беременных женщин, из которых 219 сохранили беременность.
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Мария Фирсова