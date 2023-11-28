В Крыму оценили предварительный ущерб от урагана

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Ущерб инфраструктуре и объектам в Республике Крым составляет около 490 миллионов рублей. Однако после сбора и анализа всей информации эта цифра должна значительно вырасти.
По словам министра ЧС, с подтопленными домами будет сложнее, так как они находятся в низине, а нагонная волна подтопила большое количество домовладений. Садаклиев сообщил, что в течение полутора-двух суток будут устранены основные повреждения, а затем ремонтники приступят к аварийно-восстановительным работам и будут устранять последствия разгула стихии.
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