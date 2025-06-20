В крупных городах России мигранты из Афганистана приступили к работе

20 июня 2025, 17:41

Строители из Афганистана в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане приступили к работе

Фото: Istock/ffikretow

Многообразие иностранных специалистов в РФ пополнили трудовые мигранты из Афганистана. В трёх регионах России рабочие из Исламской Республики уже приступили к строительству необходимых сооружений.





По информации «Татар-информ», в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане около 100 человек уже взялись за выполнение строительных работ. Представители Российского делового центра в Афганистане сообщили о дальнейшем ввозе ещё 1000 специалистов для работы в Чечне, Дагестане и Краснодарском крае.

«Специалисты сельхозотрасли Афганистана готовы оказать свои услуги представителям сельского хозяйства Российской Федерации. Это животноводы, ветеринары, агрономы», — сообщил глава Российского делового центра Рустам Хабибуллин.