В Кузбассе в конце недели потеплеет до +24 °C

02 сентября 2026, 13:00

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

В конце текущей недели в Кемеровской области ожидается потепление до +24 °C. Об этом рассказали синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».





По их прогнозу, в ночь на четверг, 3 сентября, столбики термометров покажут порядка +1…+6 °C, местами пройдут заморозки до -3 °C. Пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +9…+14 °C.





«Пятница, 4 сентября, будет почти такой же. Ночью снова до -3 °C, днем около +14…+19 °C, почти без осадков, лишь на севере возможны легкие ливни. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, порывы до 12 метров», — приводит «Сiбдепо» данные синоптиков.

«В пятницу в течение суток вероятность дождей выше. Погода будет облачная, с прояснениями. Ночью в Москве около +10…+12 °C, а по области порядка +7…+12 °C. Днем в столице температура будет около +20 °C», — уточнил эксперт.