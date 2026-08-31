Синоптики рассказали о погоде в Москве на первой неделе сентября

31 августа 2026, 12:44

Синоптик Шувалов: 1 сентября воздух в Москве прогреется до +25 °C

Фото: iStock/photo_Pawel

В столичном регионе на текущей неделе ожидается теплая, но переменчивая погода с кратковременными дождями. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





В разговоре с «Известиями» синоптик отметил, что самым теплым днем станет 1 сентября. Однако он не исключил осадки в вечернее время.





«Самый жаркий, самый теплый день завтра, 1 сентября. В честь Дня знаний около +25 °C в дневные часы. И с очень небольшой вероятностью дождя во второй половине ближе к вечеру», — уточнил Шувалов.

«В ночь на среду ожидается небольшой дождь. Днем более активный дождь. Местами может быть гроза. Температура понизится до +17…+22 °C. В четверг будет преобладать погода с переменной облачностью, но, скорее всего, обойдется без существенных осадков», — пояснил он.