В Ленинградской области спасли истощенных детенышей тюленя и нерпы

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Фонд друзей балтийской нерпы объявил о спасении и направлении на реабилитацию истощенных детенышей серого тюленя и ладожской нерпы в Ленинградской области.
«У нас появились два новых члена. Одна из них — худенькая самочка серого тюленя, найденная в деревне Саркюля всего в нескольких километрах от эстонской границы. Малышка приняла правильное решение, вылезая на наши берега, так как в соседней стране никто бы не смог ей помочь», — сообщил фонд в своем сообщении в социальной сети «ВКонтакте».Также была спасена истощенная и израненная птицами ладожская нерпа. По словам специалистов фонда, у нее обнаружили многочисленные раны, которые сильно воспалились. Ее состояние оценили как очень тяжелое.
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