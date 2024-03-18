В Клину ветеринары спасли выпавшего из окна кота

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Коту, получившему серьёзные травмы при падении из окна, помогли специалисты Клинской участковой ветеринарной лечебницы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Обследование показало, что у пушистого пациента перелом берцовых костей задней левой лапы, наблюдается хруст и отёчность тканей. Кота было решено прооперировать.
Сейчас кот проходит послеоперационную терапию. Животное идёт на поправку.
Сотрудники государственной ветеринарной службы Подмосковья призывают владельцев кошек быть внимательнее к питомцам, так как с приходом тёплой погоды число животных, выпавших из окна, растёт.
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«В ходе операции сломанные кости были соединены и закреплены. Квалификация ветеринаров и техническая оснащённость лечебницы позволили успешно решить эту задачу», — отметил замминистра Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.
Сотрудники государственной ветеринарной службы Подмосковья призывают владельцев кошек быть внимательнее к питомцам, так как с приходом тёплой погоды число животных, выпавших из окна, растёт.
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Лев Каштанов