Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Клину ветеринары спасли выпавшего из окна кота

В Клину ветеринары спасли выпавшего из окна кота

18 марта 2024, 11:32
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Коту, получившему серьёзные травмы при падении из окна, помогли специалисты Клинской участковой ветеринарной лечебницы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Обследование показало, что у пушистого пациента перелом берцовых костей задней левой лапы, наблюдается хруст и отёчность тканей. Кота было решено прооперировать.

«В ходе операции сломанные кости были соединены и закреплены. Квалификация ветеринаров и техническая оснащённость лечебницы позволили успешно решить эту задачу», — отметил замминистра Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Сейчас кот проходит послеоперационную терапию. Животное идёт на поправку.

Сотрудники государственной ветеринарной службы Подмосковья призывают владельцев кошек быть внимательнее к питомцам, так как с приходом тёплой погоды число животных, выпавших из окна, растёт.

Читайте также:

На Ямале в поселке Тазовский кот Кузя стал наблюдателем на выборах президента

Пушистый герой: Кот спас свою хозяйку, приняв удар от обстрела на себя

Кот Кузя спас десятилетнего мальчика от пожара в Москве
#клин
#коты
#животное
#ветеринары
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ опубликовала видео допроса украинского агента, задержанной в Крыму
Украинский агент хотела поджечь релейный шкаф в Крыму с помощью «бандеросмузи»
18 марта 2024, 11:49

Фото: ЦОС ФСБ России

Агент украинских спецслужб планировала поджечь релейный шкаф на железной дороге в Крыму с использованием самодельной жидкости, известной как «бандеросмузи», передает РИА Новости.
В видеоролике, опубликованном ФСБ, девушка, держа в руках бутылку с этой жидкостью, заявила о готовности к ее тестированию на следующий день. Также она выразила уверенность в успешном исходе эксперимента. В ролике также показано, как бутылка с горючей жидкостью воспламеняется на траве.

Подробности вербовки агента также были раскрыты. По её словам, она контактировала через Telegram с неизвестным лицом. Ей предложили участвовать в «деле в формате закладок». Изначально девушка подумала, что речь идет о доставке наркотиков, однако согласилась, когда ее заверили, что дело касается лишь распространения листовок и картинок.

Затем её попросили связаться с «высокопоставленным» лицом в Viber, которое оказалось представителем СБУ. В ответ на её требование подтверждения личности, этот человек записал видео в украинской военной форме, но без лица.

Ранее ЦОС ФСБ сообщила о задержании в Симферополе гражданки России 1999 года рождения, которая планировала поджечь релейный шкаф на Крымской железной дороге по заданию украинских спецслужб. У задержанной были изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

Читайте также:

ФСБ предотвратила теракт на Транссибе в Свердловской области

14 марта ВС РФ с пограничниками ФСБ сорвали попытку прорыва ВСУ возле Козинки

ФСБ в Москве задержала украинского агента, путавшего ПВО ложными целями
#дело
#уголовное дело
#фсб
#видео
#теракт
#человек
#telegram
#девушка
#всу
#вс рф
#сбу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лолита отреагировала на призыв Собчак «зайти в ту дверь»
Лолита ответила Собчак на призыв «зайти в ту дверь» и посетить выборы
18 марта 2024, 11:44

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Певица Лолита Милявская ответила на призыв телеведущей Ксении Собчак «зайти в ту дверь», то есть принять участие в выборах президента РФ. Об этом она поделилась в своем Telegram-канале.
Незадолго до этого Собчак опубликовала скриншот, показывающий, что она приняла участие в электронном голосовании.

«Киркоров: заходит не в ту дверь, Ивлеева: заходит в ту дверь, Собчак: заходит в электронную дверь, Лолита, ты следующая», — написала ведущая.
Лолита откликнулась на это сообщение, заявив, что еще в первый день выборов, 15 марта, она проголосовала за одного из кандидатов.

«Докладываю, что проголосовала еще 15, но не додумалась сделать скриншот. И всех с Прощеным Воскресеньем!» — написала Милявская.
Читайте также:

Лолита раскрыла влияние Пугачевой на российскую эстраду

Лолита объяснила свой отказ от выступлений в республиках Донбасса

Лолита сообщила об отмене всех концертов в Подмосковье
#подмосковье
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова раскрыла число проголосовавших за президента России за границей
Захарова: за президента РФ проголосовало более 372 тысяч человек за рубежом
18 марта 2024, 11:18

Фото: iStock/Diy1

В выборах президента России за границей приняли участие более 372 тыс. человек. Такие данные привела официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире «Первого канала».
«Цифры, конечно, беспрецедентные. На момент 8 часов 30 минут по московскому времени, по предварительным данным, приняли участие в выборах 372 тыс. 779 человек, но это не окончательные данные», — сказала Захарова.

Она уточнила, что последние избирательные участки за рубежом перестали работать в 5:00 по московскому времени 18 марта. При этом после подсчета более 90% бюллетеней лидирует Владимир Путин.

Напомним, проголосовать в этот раз можно было в течение не одного дня, как раньше, а сразу трёх — с 8:00 до 20:00 каждый день с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях значились четыре кандидата: нынешний глава государства Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

Читайте также:

В Подмосковье завершились президентские выборы, стартовал подсчёт голосов

Депутат Голубков: выборы прошли на высшем уровне

В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского в ответ на попытки сорвать выборы
#владимир путин
#данные
#человек
#люди
#кпрф
#лдпр
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье оптимизировали работу пяти светофоров
18 марта 2024, 11:12

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы пяти светофоров скорректировали в трёх городских округах Московской области — Фрязине, Домодедове и Долгопрудном — на минувшей неделе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Во Фрязине работу провели на перекрёстке Окружного проезда с Фряновским шоссе: там на светофоре убрали отдельную секцию для пешеходов и установили бело-лунную: такая фаза позволяет водителям проезжать при разрешающем сигнале для пешеходов, если нет помех. Такая система увеличивает пропускную способность перекрёстка, благодаря чему уменьшается загруженность дорог», — отмечается в сообщении.
В Долгопрудном была оптимизирована работа светофора на пересечении Лётной улицы с Лихачёвским шоссе. А в Домодедове улучшили работу сразу трёх светофорах: два из них регулируют движение на Промышленной улице перед поворотом в сторону трассы М-4 «Дон», третий расположен на улице Гагарина.

Работа по оптимизации дорожного движения в Московской области продолжается.

Читайте также:

Минтранс Подмосковья: загруженность дорог в понедельник утром составляет 4 балла

В Подмосковье в этом году отремонтируют более тысячи дорог

В Подмосковье разработали алгоритм для борьбы с лужами на дорогах
#светофор
#дороги
#дорогимо
#шоссе
#домодедово
#фрязино
#долгопрудный
#минтранс мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Тольятти при пожаре в частном доме погибли три человека
В Тольятти при пожаре в частном доме погибли три человека, включая ребенка
18 марта 2024, 10:59

Фото: Прокуратура Самарской области/Telegram

Пожар произошел в частном доме на улице Пархоменко в Тольятти, в результате которого погибли три человека, включая ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Самарской области.
Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную службу в 05:43 (4:43 по московскому времени) 18 марта.

«В результате пожара погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок (мужчина 1953 года рождения, женщина 1995 года рождения, девочка 2019 года рождения)», — отмечается в сообщении ГУМЧС.
Пожар, охвативший площадь 40 квадратных метров, был ликвидирован в 10:39 (9:39 по московскому времени) того же дня. В тушении принимали участие 49 человек и 14 единиц техники, в том числе 35 человек и 9 единиц техники от МЧС России.

Прокуратура региона проводит доследственную проверку по факту произошедшего пожара.

Читайте также:

Осужденный за пожар в клубе «Полигон» в Костроме отправится в зону СВО

На борту самолёта «Аэрофлота» во время полёта возник пожар

В Подмосковье ликвидируют крупный пожар на складе
#подмосковье
#ребёнок
#мчс
#пожар
#прокуратура
#женщина
#полигон
#человек
#мужчина
#девочка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске стартует строительство школы и детского сада
18 марта 2024, 10:49

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад и школу построят на территории жилого комплекса «Крокус Таун» в Красногорске, разрешение на строительство выдало Минжилполитики Московской области, сообщает пресс-служба министерства.
«В первой очереди застройщик Crocus Group возведёт школьный корпус на 825 мест из 2220, и первый блок детского сада на 300 мест из запланированных 800», — отмечается в сообщении.
В ЖК «Крокус Таун» планируется построить и другие объекты социальной инфраструктуры. В частности, у жителей будет своя поликлиника, а также двухуровневый спортивных дворец с ледовой ареной, пятидесятиметровым бассейном и залами для занятий единоборствами. Кроме того, в проект входит благоустроенный бульвар на набережной.

Жилая застройка включает в себя три многокорпусных дома разной этажности. Для бизнес-сообщества будет возведена офисная башня.

Читайте также:

Строительство домов для переселенцев из аварийного жилья в Климовске начнётся летом

В Балашихе продолжается строительство жилого комплекса «Пехра»

В Красногорске начали строительство нового жилого комплекса
#строительство
#красногорск
#школа
#детский сад
#детсад
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье вынесли приговор владельцам «фабрики» наркотиков
18 марта 2024, 10:40

Фото: iStock/Zolnierek

Суд над двумя подельниками, развернувшими в Рузском городском округе масштабное производство наркотиков, завершился в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.
«Следствием было установлено, что Давид Асланов и Денис Родин организовали в пристройках, расположенных в Рузском округе, лабораторию по производству мефедрона. Их преступная деятельность была пресечена в июне 2022 года. Из лаборатории полиция изъяла около 14 килограммов наркотиков», — говорится в сообщении.
Подсудимых признали виновными в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Давида Асланова приговорили к 18 годам лишения свободы, Дениса Родина — к 16 лет. Оба осуждённых должны будут отбывать срок в колонии строгого режима.

Отмечается, что Родин и Асланов действовали вместе с сообщниками, уголовное дело против которых было выделено в отдельное производство.

Читайте также:

В Петербурге двухмесячного мальчика госпитализировали после обрезания на дому

Неизвестные заставили россиянина взорвать петарду на участке для голосования

В Ленобласти шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба
#наркотики
#суд
#приговор
#криминал
#московская область
#подмосковье
#рузский городской округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Великий пост в 2024 году: календарь питания по дням
18 марта 2024, 10:25

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Великий пост в 2024 году начинается 18 марта, а заканчивается 4 мая. Это семь недель духовного и телесного очищения, подготовки к Пасхе, которая пройдет 5 мая. Какая еда в пост запрещена, что можно употреблять в пищу, календарь питания по дням — в материале «Радио 1».
Верующие христиане соблюдают посты с целью очищения тела и души. По церковным канонам строгая диета, молитвы, прощение обид способствуют приближению человека к Богу. Важно понимать, что Великий пост достаточно строгий, в первый и последний день вообще не рекомендуют употреблять пищу, а первая и последняя недели имеют особые ограничения в меню.

Соблюдают правила в первую очередь монашествующие, мирянам разрешены послабления в зависимости от состояния здоровья. Не стоит поститься пожилым, детям, беременным женщинам, людям с серьезными заболеваниями.

Что нельзя есть в Великий пост

В период Великого поста из рациона необходимо исключить:

  1. мясо и птицу;
  2. полуфабрикаты из мяса и колбасные изделия;
  3. молоко и кисломолочные продукты, в том числе сливочное масло и сыр;
  4. яйца и любую пищу с их содержанием;
  5. алкогольные напитки (кроме вина в некоторые дни);
  6. сдобная выпечка и кондитерские изделия, в том числе те, с содержанием сливочного масла и яиц;
  7. сливочные соусы.

Что можно есть в Великий пост

В Великий пост можно употреблять:
  1. овощи и зелень;
  2. фрукты и ягоды;
  3. грибы;
  4. черный хлеб и хлебцы;
  5. орехи и сухофрукты;
  6. злаковые продукты;
  7. бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль и производные (соевое молоко, нутовые котлеты и так далее);
  8. мед;
  9. хлебобулочные изделия, в составе которых не содержится яиц и сливочного масла;
  10. растительное масло (в дни, когда оно дозволено).

Великий пост 2024: Календарь питания по дням

Полное воздержание от еды в пост

Первый день Великого поста — один из самых строгих. 18 марта верующим предписывают вообще отказаться от употребления пищи в этот день. Аналогичные правила распространяются на Страстную пятницу, которая в 2024 году выпала на 3 мая.

Рыба в пост

Рыбу и морепродукты можно есть только дважды за весь пост — на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (28 апреля). А в Лазареву субботу (27 апреля) можно употребить рыбную икру.

По поводу морепродуктов есть два противоположных мнения: ряд представителей Церкви полагает, что такая еда — то же самое, что рыба, поэтому ее нельзя есть во время Великого поста; другие считают, что, так как большая часть моллюсков бескровные, то ограничения на них не действуют.

Сухоядение в пост

Это одна из строгих степеней поста. В дни сухоядения необходимо есть термически необработанную пищу растительного происхождения без специй и вкусовых приправ: хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

Даты: 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29 марта, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 30 апреля, 1 мая.

Горячая пища с маслом в пост

Разрешается употреблять вареную растительная пища без добавления масла в дни: 23, 24, 30, 31 марта, 6, 13, 14, 20, 21 апреля.

Горячая пища без масла в пост

Можно съесть блюда с растительным маслом 26, 28 марта, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 апреля, 2, 4 мая.

Вино в пост

Пить вино можно себе позволить по выходным дням, исключая седьмую седмицу – последнюю и самую строгую неделю поста. Также его разрешено употреблять в такие праздники как Благовещенье Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вербное воскресенье (28 апреля).

Пить вино в Великий пост в 2024 году можно в следующие даты: 30 и 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 апреля.

Читайте также:

Начался священный месяц Рамадан: Что можно и чего нельзя делать в этот месяц?

Великий пост в 2024 году: Даты, суть, как подготовиться, правила питания

«Избегать конфликтов и исправить прошлые ошибки»: Гороскоп 18 по 24 марта для всех знаков


#еда
#пост
#рыба
#продукты
#хлеб
#овощи
#вино
#мясо
#фрукты
#правила
#пища
#ограничения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расчеты «Ураганов» уничтожили автоколонну ВСУ под Авдеевкой
МО: расчеты «Ураганов» сорвали подвоз боеприпасов ВСУ северо-западнее Авдеевки
18 марта 2024, 10:12

Фото: iStock/dr_evil

Артиллерийские группы РСЗО «Ураган» из состава войск группировки «Центр» успешно уничтожили автоколонну Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
Сообщается, что цель была обнаружена при помощи беспилотников.

«Получив координаты автоколонны, артиллеристы, используя две боевые машины, совершили оперативное передвижение к огневой позиции и нанесли удар 220-мм реактивными снарядами по группе украинских военных, перевозивших грузы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расчеты немедленно покинули свою позицию после выполнения задачи, оставаясь незамеченными для артиллерии противника.

Читайте также:

Военнослужащий на Сахалине получил семь лет за уклонение от службы в зоне СВО

Освобождение Мирного и штурмы ВСУ под Харьковом: последние новости СВО

Владимир Путин рассказал о ситуации в зоне СВО и переговорах с Украиной
#машины
#новости
#сво
#всу
#путин
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф