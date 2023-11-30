В лесах Московской области благоустроили уже 79 родников

Фото: Комлесхоз МО
Число благоустроенных родников в лесах Подмосковья увеличилось до 79. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В подмосковных лесах – 79 родников, благоустройство которых взяли на себя лесничие. Работы они выполняют в свободное время. За неделю появились три новых источника. Два родника благоустроили в Клинском, ещё один – в Сергиево-Посадском лесничествах», – рассказал председатель Комлесхоза региона Олег Баженов.Он уточнил, что многие родники пользуются популярностью не только среди местных жителей.
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Лора Луганская