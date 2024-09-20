В Люберцах построят путепровод на Лыткаринском шоссе над трассой М-5 «Урал»

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Путепровод на участке Лыткаринского шоссе над федеральной трассой М-5 «Урал» планируется построить на территории городского округа Лобня, проектирование инженерного сооружение начнётся до конца текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас ведётся работа по включению этого проекта в государственную программу. Затем будет выбран подрядчик, который проведёт проектно-изыскательские работы. Эти работы должны быть завершены в 2025 году. А построить путепровод планируется в 2026 году», — говорится в сообщении.Длина путепровода составит 101 метр, кроме того, будет проведена реконструкция прилегающих к нему дорог протяжённостью около полукилометра. Путепровод улучшит транспортную связь между населёнными пунктами Люберцы, Лыткарино и Томилино и обеспечит автомобилистов дополнительным проездом к Люберцам из Москвы.
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Лев Каштанов