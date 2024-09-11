В Подмосковье выполнили план ремонта региональных дорог по нацпроекту

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области завершили ремонт региональных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса, в рамках работ заменили покрытие на 231 участке.
«Специалисты Мосавтодора уложили более 665 км асфальтобетонного покрытия на 231 участке региональных дорог. Это дороги в черте населённых пунктов, подъезды к ним, а также дороги у социально значимых объектов. В рамках программы регионального ремонта по итогам голосования жителей на портале «Добродел» обновили покрытие на 47 участках дорог суммарной протяжённостью более 170 км», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.По его словам, сейчас завершается обустройство обочин и нанесение разметки на отремонтированных участках.
Как отметили в министерстве, самый большой объём ремонта по нацпроекту выполнили в четырёх городских округах – Можайском, Истре, Солнечногорске и Луховицах.
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Лора Луганская