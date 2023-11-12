В Малом театре рассказали о состоянии актёра Юрия Соломина

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Состояние народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина улучшается. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала директор театра Тамара Михайлова.
Она отметила, что в настоящее время его состояние оценивается как стабильное, однако уже есть улучшение.
Михайлова, которая в воскресенье навестила Соломина, сообщила, что врачи планируют перевести артиста из реанимации в обычную палату, где он продолжит проходить лечение.
Напомним, что худрука Малого театра Юрия Соломина госпитализировали 6 ноября. Врачи диагностировали у него инсульт. Позднее появилась информация, что у артиста развилась деменция из-за нарушения кровообращения в мозгу.
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Михайлова, которая в воскресенье навестила Соломина, сообщила, что врачи планируют перевести артиста из реанимации в обычную палату, где он продолжит проходить лечение.
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Анастасия Чинкова