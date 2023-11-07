Врачи рассказали о состоянии Юрия Соломина

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации одной из московских больниц, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом РИА Новости сообщили РИА Новости в больнице.
Отмечается, что Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением кровообращения мозга.
Ранее сообщалось, что Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом в Москве вчера, 6 ноября.
В июне актёру и режиссёру исполнилось 88 лет. Юрий Соломин известен по фильмам «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства». Выступал режиссёром «Ревизора» и «Скандального проишествия в Брикмилле». Также Юрий Соломин театральный педагог и худрук Государственного академического Малого театра России с 1988 года.
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Ранее сообщалось, что Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом в Москве вчера, 6 ноября.
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Екатерина Коршунова