В Мариуполе восстановили почти все многоквартирные дома, сообщил Хуснуллин

Фото: РИА Новости/Александр Сухов
В Мариуполе в ДНР восстановили практически все многоквартирные дома. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе пленарного заседания тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на выставке-форуме «Россия».
Он отметил, что в настоящее время развитие новых российских регионов является крупнейшим инфраструктурным проектом.
Мариуполь, который был подвержен сильным повреждениям, вернули к жизни, сообщил Хуснуллин. По его словам, на данный момент практически все многоквартирные дома города восстановлены.
Напомним, что в восстановлении зданий в Мариуполе принимали участие строители разных регионов России. Большой вклад в развитие города внесло Подмосковье, которое отреставрировало множество построек жилого фонда города.
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Мариуполь, который был подвержен сильным повреждениям, вернули к жизни, сообщил Хуснуллин. По его словам, на данный момент практически все многоквартирные дома города восстановлены.
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Анастасия Чинкова