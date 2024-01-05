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В Мариуполе восстановлен очередной многоквартирный дом

05 января 2024, 16:59
Фото: пресс-служба МинЖКХ

Фото: пресс-служба МинЖКХ

: В Левобережном районе Мариуполя восстановлен очередной многоквартирный дом. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Завершены ремонтно-восстановительные работы девятиэтажного жилого дома завершили 5 января в Левобережном районе Мариуполя.

"Проведены работы по замене систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, канализации, установлены новые окна и двери, выполнен монтаж лифтов, произведена отделка мест общего пользования, восстановлен конструктив здания, отремонтированы кровля и фасад", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, процесс ремонта жилых домов в Мариуполе контролируют специалисты ГБУ МО «УТНКР», деятельность учреждения регулирует Министерство ЖКХ Московской области

Стоит отметить, что эксперты Управления технического надзора капитального ремонта совместно с представителями ФАУ «РосКапСтрой» регулярно выезжали для осмотра объекта в Левобережном районе города.

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Bild: В Германию под видом украинских беженцев едут террористы ИГИЛ
05 января 2024, 16:57

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Террористы «Исламского государства» (ИГИЛ)* прибывают под видом беженцев через Украину в Германию. Об этом пишет Bild.
В публикации говорится, что террористы попадают в из Таджикистана или через него. В том числе, речь идёт о членах относящейся к ИГИЛ группировки «Исламское государство провинция Хорасан».

По информации немецкой газеты, террористы для облегчения проникновения в Европу выдают себя за беженцев с Украины, используя фальшивые документы и рассказы о пытках и преследованиях.

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*запрещенная в РФ террористическая организация
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Международную выставку «Россия» 5 января посетил четырехмиллионный гость
05 января 2024, 16:55

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Четырехмиллионной гостьей международной выставки-форума «Россия» стала Дарья Молодцова из Тулы. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.
Отмечается, что девушка получила сертификат на посещение лучших виноделен нашей страны и поездку на Кубань. По информации источника, Дарья приехала на выставку вместе с мужем Владимиром и друзьями.

Сообщается, что четырехмиллионного посетителя встретили в павильоне № 51, в котором находится одна из локаций экспозиции Минсельхоза РФ.

​Международная выставка-форум «Россия», презентующая главные достижения страны в самых разных отраслях, будет работать в Москве до 12 апреля. В ней участвуют 89 российских регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти и 20 крупнейших компаний. Всего на выставке представлена 131 композиция. Планируется, что до 12 за время работы выставки-форума ее смогут посетить более 20 миллионов человек.

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Хромушин рассказал о ситуации на котельной в Климовске
05 января 2024, 16:36

Фото: istockphoto / nikkimeel

Сегодня вечером в микрорайоне Климовск городского округа Подольск восстановят подачу тепла и ГВС. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области.
Ранее на котельной Климовского патронного завода произошла авария из-за скачка напряжения на теплосети произошел гидравлический удар, что повлекло за собой утечку в нескольких местах. Под ограничение подачи тепла попали 173 МКД.

Всю ночь там посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков.На данный момент специалисты продолжают устранять вновь выявленные технические неполадки.
«На ведомственной котельной Климовского патронного завода произошла авария в связи с отключением электроснабжения. При повторном запуске был гидроудар с тремя порывами. Так как котельная ведомственная, более того — режимная, о том, что запустить ее не получится, нас проинформировали достаточно поздно. Как только мы получили информацию, собрали здесь аварийные бригады практически со всей Московской области – «Мытищинская теплосеть», «Подольская теплосеть» и специализированные учреждения МОСВС. В течение ночи мы ликвидировали практически все протечки на территории завода, достаточно сложная сварка была. Сейчас заполняем систему и планируем в ближайшее время запустить котел», — подчеркнул вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Кроме этого, котельная отапливает ОСП №5 Подольской областной клинической больницы. Для поддержания температурного режима там работают порядка десяти тепловых пушек, такие же временно отапливают и МКД.

По вопросам подачи тепла продолжает работать горячая линия: 8(4967)50-00-50, 8 (496) 755-57-98.

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Daily Record: В Шотландии беженцев с Украины лишат выплат на жилье
05 января 2024, 16:36

Фото: iStock/butenkow

В Шотландии отказались продолжать покрывать расходы региональных властей на краткосрочное жилье для беженцев с Украины. Об этом пишет Daily Record.
«Правительство Шотландии заявило местным властям за несколько дней перед Рождеством, что предоставление финансирования для помощи украинцам в обустройстве не продолжится», — говорится в публикации.

Авторы отметили, что местные власти в прошлом году получили на покрытие расходов на краткосрочное жилье для беженцев 10 млн фунтов стерлингов. В свою очередь в шотландском правительстве сообщили, что, в связи с проблемами с бюджетом, финансирование приостановлено.

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#беженцы
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Котельная в Подольске начнет полноценно функционировать в 21:00
05 января 2024, 16:10

Фото: istockphoto / stefanamer

Работу котельной ЗАО «КСПЗ» в Подольске планируется полностью запустить сегодня в 21:00. Об этом сообщила администрации губернатора и правительства Московской области.
Работу котельной ЗАО «КСПЗ» в Подольске планируется полностью запустить сегодня в 21:00.

«Сейчас специалисты продолжают устранять вновь выявленные технические неполадки. И вместе с этим готовят к работе второй, дополнительный котел. Держу на личном контроле ситуацию вплоть до полного подключения жилфонда на Весенней к теплу <…> Создан оперативный штаб под председательством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина. В его работе задействованы все необходимые службы. Мы находимся на месте, принимаем всевозможные меры, чтобы как можно оперативнее устранить все технические неполадки<…> », — поделился глава городского округа Григорий Артамонов.

Пункты обогрева для жителей работают по двум адресам:

ул. Революции, 2 (гимназия им. Подольских курсантов)

ул. Ленина, 20 (ДК «Машиностроитель»).

Стоит отметить, что для доставки сюда людей организовали автобусный маршрут от ДК им.1 Мая.

По вопросам подачи тепла продолжает работать горячая линия: 8(4967)50-00-50, 8 (496) 755-57-98.

В связи с установившимися аномально низкими температурами в Подмосковье приняты дополнительные меры для обеспечения стабильного функционирования топливно-энергетического комплекса. Также была усилена работа подведомственных служб и обеспечена готовность оперативного реагирования на нештатные ситуация аварийно-восстановительных бригад.

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Прокуратура Московской области начала проверку после перебоев с теплом
05 января 2024, 15:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Прокуратура Московской области инициировала проверку исполнения жилищного законодательства из-за перебоев в предоставлении коммунальных услуг на территории Подмосковья.
Прокуроры оценят деятельность ресурсоснабжающих организаций, которые должны были обеспечить надлежащее техническое состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения.

В адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления. Сейчас на рассмотрении вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Прокуратура контролирует сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения. Также на контроль возьмут порядок начисления гражданам платы за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объёмом.

Ранее сообщалось, что завершены восстановительные работы на теплотрассе от котельной в Климовске городского округа Подольск.

«Завершены аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ».Так, на местах протечек посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков», — сообщил губернатор городского округа Подольск Григорий Артамонов в своем Telegram-канале.
На данный момент специалисты занимаются заполнением систем теплотрасс. Тепло в домах Климовска появится в течение ближайших 3 часов.

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#отопление
#происшествие
#новости
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В Подмосковье усилена работа по восстановлению электроснабжения
05 января 2024, 15:33

Фото: iStock/MushroomsArtSeven

В связи с сильными морозами в Подмосковье усилена работа аварийных бригад по восстановлению электроснабжения. Также в областном Минэнерго сообщили о готовности резервных источников, пишет РИА Новости.
В связи с сильными морозами в Подмосковье усилена работа аварийных бригад по восстановлению электроснабжения. Также в областном Минэнерго сообщили о готовности резервных источников, пишет РИА Новости.

Отмечается, что основной причиной отключения стало превышение мощности, установленной договором, потребителями электроэнергии.

В ведомстве добавили, что восстановление осуществляется в «нормативные сроки».

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#подмосковье
#работа
#специалисты
#новости
#электроэнергия
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Специалисты Россетей круглосуточно ведут аварийно-восстановительные работы
05 января 2024, 15:29

Фото: iStock/Lazy_Bear

В условиях аномальных морозов большую нагрузку испытывает в Солнечногорске вся система электроснабжения.
В последние несколько дней фиксируются отключения на фидере Дзержинский, который питает Поварово, Лыткино, Задорино, Белавино, Ложки, Новую, Льялово, Полежайки, Повадино, ряд других населенных пунктов и СНТ.

Причина кроется в резко возросшем потреблении. Многие на новогодние каникулы уехали за город, и система не справляется с нагрузкой.

В данный момент специалисты Россетей в круглосуточном режиме проводят аварийно-восстановительные работы, в ручном режиме осуществляют подачу электричества. Аварийная бригада в течение трёх часов полностью восстановят подачу от этого фидера.

Сейчас на территории Солнечногорска находятся 18 передвижных электростанций, помогающих справиться с возросшей нагрузкой. Но это временные меры.

«Чтобы в корне изменить ситуацию, мы проработали с Россетями вопрос о включении всей ветки в программу модернизации - работы будут выполнены уже в текущем году. Также по поручению Губернатора Россети реализуют у нас в округе большую двухлетнюю программу модернизации», -рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков.
В рамках программы заменят более 118 км высоковольтных линий, установят 25 пунктов секционирования, зарезервировано более 25 км сети.

С полной программой можно ознакомиться на сайте администрации.

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В Подольске устранили аварию прорыва на теплотрассе местной котельной
#солнечногорск
#новости
#аварии
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В Климовске завершили восстановительные работы на теплотрассе от котельной
05 января 2024, 15:25

Фото: РИАМО

Завершены восстановительные работы на теплотрассе от котельной в Климовске городского округа Подольск.
«Завершены аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ».Так, на местах протечек посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков», — сообщил губернатор городского округа Подольск Григорий Артамонов в своем Telegram-канале.

На данный момент специалисты занимаются заполнением систем теплотрасс. Тепло в домах Климовска появится в течение ближайших 3 часов.

Кроме этого, работы по восстановлению контролирует на объекте вице-губернатор Московской области Евгением Хромушиным, представители МУП «Подольская теплосеть» и МЧС.

Также Жителям микрорайона Климовск будет произведен перерасчет за коммунальные услуги.

По вопросам подачи тепла работает горячая линия: 8 (4967) 50-00-50.

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