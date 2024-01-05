В Мариуполе восстановлен очередной многоквартирный дом

Фото: пресс-служба МинЖКХ
: В Левобережном районе Мариуполя восстановлен очередной многоквартирный дом. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
"Проведены работы по замене систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, канализации, установлены новые окна и двери, выполнен монтаж лифтов, произведена отделка мест общего пользования, восстановлен конструктив здания, отремонтированы кровля и фасад", - отметили в ведомстве.
Кроме этого, процесс ремонта жилых домов в Мариуполе контролируют специалисты ГБУ МО «УТНКР», деятельность учреждения регулирует Министерство ЖКХ Московской области
Стоит отметить, что эксперты Управления технического надзора капитального ремонта совместно с представителями ФАУ «РосКапСтрой» регулярно выезжали для осмотра объекта в Левобережном районе города.
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