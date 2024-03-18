В Минтруде при назначении досрочных пенсий произошел сбой

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Сбой информационной системы Министерства труда может нарушить назначение досрочной пенсии, сообщает «Коммерсантъ».
Издание обнаружило, что данные специальной оценки рабочего места, определяющей вредность и опасность условий труда, были частично утеряны или неправильно отображены в базе данных. Этот параметр необходим для расчета досрочной пенсии социальным фондом.
Люди, работающие во вредных и опасных условиях труда, могут ожидать ускорения выхода на пенсию – мужчины в 50 лет и женщины – в 45. Всего в опасных отраслях в России работает около восьми миллионов человек, включая шахтеров, металлургов и сотрудников химпроизводства.
Несмотря на собственную базу данных социальных фондов, информационная система Министерства труда имеет приоритет. Это подтвердила Федерация независимых профсоюзов России.
Ранее сообщалось, что пенсия увеличится вдвое.
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Люди, работающие во вредных и опасных условиях труда, могут ожидать ускорения выхода на пенсию – мужчины в 50 лет и женщины – в 45. Всего в опасных отраслях в России работает около восьми миллионов человек, включая шахтеров, металлургов и сотрудников химпроизводства.
Ранее сообщалось, что пенсия увеличится вдвое.
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Александр Климов