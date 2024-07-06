В Минтруде назвали размер единого пособия на детей

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На сегодняшний день размер единого пособия на детей составляет в среднем 15 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает РИА Новости.
По словам Котякова, все нуждающиеся семьи получают выплаты в размере одного прожиточного минимума на детей от рождения и до достижения ими семнадцати лет. Министр подчеркнул, что данная мера является достаточно значимой, поскольку с помощью нее стабилизируется ситуация в семьях.
Котяков заключил, что государственные расходы на эту меру достигают 1,7 трлн рублей в год. Напомним, в 2024 году МРОТ равен 19 242 руб. в месяц.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы заявила, что пенсии в РФ после индексации в среднем увеличатся не менее чем на 1300 рублей.
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Котяков заключил, что государственные расходы на эту меру достигают 1,7 трлн рублей в год. Напомним, в 2024 году МРОТ равен 19 242 руб. в месяц.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы заявила, что пенсии в РФ после индексации в среднем увеличатся не менее чем на 1300 рублей.
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Екатерина Коршунова