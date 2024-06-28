Фото: пресс-служба администрации городского округ Клин
Дети Донбасса высадили ландыши в музее заповеднике Чайковского в Клину. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округ Клин.
Любимые цветы Петра Ильича Чайковского в мемориальном парке музея-заповедника были высажены детьми из Донбасса, а также матерями, жёнами и детьми жителей Клина, которые защищают нашу Родину на её южных границах.
После посадки цветов для детей, которые проживают в Клинском пункте временного размещения (ПВР), была проведена экскурсия по мемориальному дому композитора. В качестве подарка для ребят стало посещение концерта «Июньское созвучие», в котором принимают участие лауреаты международных конкурсов и Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением маэстро Владимира Федосеева.
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«Юбилейный фестиваль Чайковского в этом году отмечает своё 10 летие. Это много или мало? Для фестиваля. Региона. Страны. 10 лет в этом году исполняется и Нашему Донбассу, который вернулся в родную гавань. Домой. В Клину, как многие уже знают, находится один из самых крупных в России пунктов размещения детей Донбасса. Они здесь у себя дома. И в эти фестивальные дни ребята высадят в аллее музея-заповедника любимые цветы композитора», — поделилась глава городского округа Клин Алена Сокольская.
После посадки цветов для детей, которые проживают в Клинском пункте временного размещения (ПВР), была проведена экскурсия по мемориальному дому композитора. В качестве подарка для ребят стало посещение концерта «Июньское созвучие», в котором принимают участие лауреаты международных конкурсов и Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением маэстро Владимира Федосеева.
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Мира Полтева