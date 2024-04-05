В Минцифры высказались о массовом отъезде IT-специалистов из России

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Минцифры опровергло сведения о массовом отъезде IT-специалистов из России. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Ранее СМИ начали активно писать о том, что специалисты IT-отрасли массово покидают страну.
При этом данные Минцифры свидетельствуют о том, что две трети уехавших в 2022 году «айтишников» вернулись на родину. За прошлый год оттока специалистов не наблюдалось.
Также ведомство сослалось на данные Росстата, который гласят, что число занятых в этой сфере работников выросло на 13%, достигнув 857 тысяч человек.
Минцифры назвало IT-сферу одной из самых быстро развивающихся в российской экономике. Средняя зарплата сотрудников в прошлом году выросла на 13%.
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При этом данные Минцифры свидетельствуют о том, что две трети уехавших в 2022 году «айтишников» вернулись на родину. За прошлый год оттока специалистов не наблюдалось.
Минцифры назвало IT-сферу одной из самых быстро развивающихся в российской экономике. Средняя зарплата сотрудников в прошлом году выросла на 13%.
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Анастасия Чинкова