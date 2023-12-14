В Superjob призвали учить IT-специальностям в детских садах

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Почти 35% российских IT-специалистов столкнулись со снижением уровня доходов. Еще в январе-феврале о такой проблеме сообщали 25,6%.
Однако основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров отметил, что на рынке труда зарплаты IT-специалистов растут быстрее, чем в любой другой отрасли. Однако не всегда реальные доходы покрывают уровень инфляции, отметил он в беседе с «Радио 1».
При этом специалист подчеркнул, что высококвалифицированных специалистов в сфере IT сегодня не хватает. Это связано с отсутствием профильного образование в детских садах и младших классах школ, добавил он.
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«Зарплаты айтишников растут быстрее, чем в любой другой отрасли. Что касается реальных доходов, то мы имеем больше инфляцию, и не всегда доходы даже у айтишников эту инфляцию опережают. Но, как правило, это не касается специалистов высокого и среднего уровня», — сказал Захаров.
«На айтишников как был колоссальный спрос, так и будет. Потому что из младших классов средней школы мы не выпускаем нужное количество людей, обладающих базовыми математическими знаниями. Соответственно, если мы откроем сотню профильных кафедр или вузов, это ничего не изменит, ведь учить некого. Все айтишники начинаются в детском саду и заканчиваются в младших классах средней школы. Если учитель математики не научил, то учитель средней школы ни при каких обстоятельствах сделать ничего не сможет», — подчеркнул собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова