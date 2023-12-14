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В Superjob призвали учить IT-специальностям в детских садах

В Superjob призвали учить IT в детских садах из-за дефицита кадров в России
14 декабря 2023, 12:57
Фото: IStock/shironosov

Фото: IStock/shironosov

Почти 35% российских IT-специалистов столкнулись со снижением уровня доходов. Еще в январе-феврале о такой проблеме сообщали 25,6%.
Однако основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров отметил, что на рынке труда зарплаты IT-специалистов растут быстрее, чем в любой другой отрасли. Однако не всегда реальные доходы покрывают уровень инфляции, отметил он в беседе с «Радио 1».
«Зарплаты айтишников растут быстрее, чем в любой другой отрасли. Что касается реальных доходов, то мы имеем больше инфляцию, и не всегда доходы даже у айтишников эту инфляцию опережают. Но, как правило, это не касается специалистов высокого и среднего уровня», — сказал Захаров.

При этом специалист подчеркнул, что высококвалифицированных специалистов в сфере IT сегодня не хватает. Это связано с отсутствием профильного образование в детских садах и младших классах школ, добавил он.
«На айтишников как был колоссальный спрос, так и будет. Потому что из младших классов средней школы мы не выпускаем нужное количество людей, обладающих базовыми математическими знаниями. Соответственно, если мы откроем сотню профильных кафедр или вузов, это ничего не изменит, ведь учить некого. Все айтишники начинаются в детском саду и заканчиваются в младших классах средней школы. Если учитель математики не научил, то учитель средней школы ни при каких обстоятельствах сделать ничего не сможет», — подчеркнул собеседник.
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Студентка из Подмосковья участвует во Вссероссийском съезде психологических служб
14 декабря 2023, 13:19

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студентка ГСГУ представила Подмосковное студенчество на Вссероссийском съезде психологических служб. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Студентка третьего курса Коломенского ГСГУ представила Подмосковное студенчество на Всероссийском съезде психологических служб в системе образования Российской Федерации.

Всего в съезде приняли участие представители органов власти и студенты из всех 89 регионов России.

Мероприятие организовано для обсуждения актуальных вопросов и перспектив развития психологической службы в системе образования. 

«Продолжая свое обучение на социально-психологическом факультете Коломенского вуза, студентка намерена продолжать активно участвовать в международных и российских конференциях, семинарах и съездах, чтобы развивать свои знания и навыки в области психологии и продолжать делиться своим опытом для прогресса российской психологической службы», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в рамках образовательного мероприятия для участников были организованы сессия «Психологическая профилактика аддиктивного поведения у подростков», дискуссии, совещания, неформальные общения между участниками и работы по усовершенствованию системы подготовки педагогов-психологов.

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#образование
#коломна
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Привязать ёлку, разложить мандарины: как отгородить кошку от новогоднего дерева
Ветеринар Сиротина назвала способы уберечь новогоднюю ёлку от кошки
14 декабря 2023, 13:10

Фото: IStock/MW47

Если у вас дома живут представители семейства кошачьих, вы не понаслышке знаете, как они любят новогоднюю ёлку. А точнее – игрушки, гирлянды и дождики. О том, как спасти новогоднее дерево от посягательств питомца, в беседе с «Радио 1» рассказала ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина.
Если ёлка вызывает повышенный интерес у кота или кошки, важно исключить самые опасные элементы декора – нейлоновые дождики, гирлянды и стеклянные украшения. Из-за них питомец может оказаться на операционном столе, рассказала специалист.
«Кошка может наесться дождиками и гирляндами, вызвав тем самым непроходимость. Это может привести к операции или вообще к летальному исходу. Так что такие декорации лучше вообще исключить. Если кошка привыкла гонять по полу в игре шарики, то для украшения ели лучше использовать пластиковые шарики и игрушки. А под саму ёлку лучше постелить что-то мягкое, чтобы игрушки не разбились, и кошка не травмировалась», — отметила Сиротина.
Чтобы кошка не прыгала на ёлку, лучше опрыскать праздничное дерево её нелюбимыми запахами. Также рекомендуется укрепить ель или привязаться, чтобы сделать её более устойчивой.
«Нужно выявить, какие запахи могут быть неприятны кошке. Это могут быть цитрусы, тогда под ёлку нужно положить побольше апельсиновых или грейпфрутовых корок. Если это другой запах, то нужно найти такой аромат и опрыскать всё вокруг», — посоветовала врач.
Специалист напомнила, что кошки тревожно реагируют на фейерверки. Поэтому перед праздником рекомендуется дать питомцу лёгкое успокоительное.

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#новый год
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Путин: нужно распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жильё
14 декабря 2023, 13:09

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках подведения итогов года предложил распространить льготную ипотеку в новых регионах России на вторичное жилье.

«У нас льготная ипотека для этих регионов есть, она 2%. Более чем льготная», — отметил Владимир Владимирович.
Глава государства обратил внимание, что льготы действуют только на новое жилье. Он заявил, что необходимо распространить это на вторичный рынок. В качестве примера российский лидер привел Дальний Восток.

Также в ходе пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года» глава государства обозначил основные задачи для себя на посту президента.  Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала СВО на Украине.

Предыдущая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время глава государства ответил на 70 обращений граждан.

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#прямая линия
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Финские пограничники не убрали снег с дороги перед открытием КПП
14 декабря 2023, 12:22

Фото: istockphoto/Iri-s

Первые автомобилисты, едущие в Финляндию после открытия КПП Торфяновка (Ваалима) столкнулись с неожиданной проблемой. Перед въездом на пропускной пункт с финской стороны возвышались снежные сугробы метровой высоты.
Финские пограничники не озаботились тем, чтобы расчистить снег перед въездом на контрольно-пропускной пункт, передаёт «Фонтанка.ру». Хорошо, что у запасливых российских водителей в багажниках нашлись лопаты. Примерно через 10 минут путь был расчищен и колонна первых после ноябрьского закрытия КПП автомобилей въехала на территорию Финляндии из России.

Как рассказывали очевидцы, с финской стороны на территорию России въехали около 20 легковых машин и примерно 40 большегрузных фур. Из России в Финляндию в первой партии проехало около десятка автомобилей. Водители отметили, что финские пограничники работают быстро: оформление документов на одного проезжающего занимает около 15 минут.

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#граница
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СК попросил МВД лишить гражданства России семерых осужденных
СК РФ попросил МВД лишить приобретенного гражданства России семерых осужденных
14 декабря 2023, 12:20

Фото: istock / JessAerons

Следственный комитет Российской Федерации попросил Министерство внутренних дел лишить российского гражданства 7 человек, которые осуждены в Москве за преступления. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, сообщает РИА Новости.
Иванова отметила, что приобретенное гражданство теряют ситу в том случае, если человек совершил преступления из указанных в статье 24 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ от 28 апреля.

Она также добавила, что эти граждане, ранее получивших паспорта РФ,  были осуждены за уклонение от военной и альтернативной гражданской службы, производство, сбыт или пересылку наркотических веществ, оправдание и пропаганду терроризма, а также изнасилования. 

​Ранее Следственный комитет Подмосковья опубликовал видео с места убийства Ильи Кивы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Финляндии пройдет крупная забастовка против действий правительства
Объединение профсоюзов Финляндии SAK объявило забастовку против правительства
14 декабря 2023, 12:06

Фото: istock / naumoid

Финские профсоюзы (SAK) объявили о начале крупнейшей забастовке против действий правительства. Об этом сообщает РИА Новости.
О готовности к участию в акциях сообщили профсоюзы железнодорожников, автомобилистов, промышленников, экспертов с высшим образованием и некоторые другие. Отмечается, что забастовка может привести к остановке поездов и электричек на территории всего государства. Также может нарушиться работа почты, станций, фабрик и ряду других организаций. 

Протест граждан связан с правительственной программой, которую обнародовали в начале лета этого года. Кабинет Орпо определил пункты по реформе рынка труда, в которые входит пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и ряд других.

По мнению SAK эти изменения вредят  работникам и нарушают принципы демократии.

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Андрей Воробьёв провел личный прием граждан в в подмосковном «Защитники Отечества»
14 декабря 2023, 10:48

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел личный прием граждан в подмосковном филиале Госфонда «Защитники Отечества». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В рамках встрече к губернатору пришли жители Вопросы граждан касались также поддержки участников СВО и их семей.

Военнослужащий Таманской дивизии попросил Андрея Воробьёва помочь в приобретении квартиры в Люберцах. На данный момент он с супругой и детьми живет в служебном жилье и недавно у них родился третий ребенок.

«Таманская дивизия – очень важное подразделение, мы хорошо знаем и ребят, и командиров. В вашем лице хочу передать слова благодарности всем – и рядовому, и офицерскому составу. Также хочу вас поздравить с рождением сына, знаю, что это особенное чувство. У нас есть программа «Обеспечение жильем молодых семей», мы рассмотрим ваше обращение и найдем возможность предоставить сертификат. После этого вы сможете подобрать квартиру для своей семьи», - поделился Андрей Воробьёв.

Кроме этого, он вручил многодетной семье подарки, среди которых набор для новорожденных «Я родился в Подмосковье!»

Также губернатор отметил, что по просьбе волонтеров «Красногорской армии добра» им будет выделено помещение для хранения гумпомощи для бойцов и оказана финансовая помощь в транспортировке груза на передовую.

Стоит отметить, что по распоряжению губернатора отремонтируют пешеходный мост через р. Хотча в Талдомском округе и обустроят футбольное поле на стадионе «Урожай» в Рузе. 

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Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда одежды Канье Уэста
Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Yeezy, принадлежащего Канье Уэсту
14 декабря 2023, 10:10

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Дизайнер Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy, который принадлежит американскому рэперу Канье Уэсту. Об этом Уэст сообщил на своей странице в соцсети X (Ранее Twitter).

«Сегодня Yeezy приветствует Гошу Рубчинского в качестве нового руководителя отдела дизайна. Приход этого легендарного российского дизайнера в Yeezy, выдающийся мировой бренд в области музыки и моды, является важной вехой в истории дизайна», — написал репер.
Гоша Рубчинский — российский дизайнер уличной одежды, вошедший в 2016 году в список 500 самых влиятельных людей мира моды по мнению сайта Business of Fashion, фотограф и основатель одноимённого бренда.

С Уэстом Рубчинский знаком лично, музыкант даже называл его другом в некоторых сообщениях. В 2018-м Рубчинский по просьбе Уэста нарисовал ему эскиз татуировки в виде стилизованной надписи Saint West.

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В Подмосковье провели замену гибких подводок в 84,8 тыс. квартирах
14 декабря 2023, 10:06

Фото: пресс-служба главного управления Московской области

За время акции газовой безопасности Госжилинспекция сопроводила замену гибких подводок в 84,8 тыс. квартир региона. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Московской области.
В рамках акции газовой безопасности «Гибкая подводка» с начала года в Московской области инспекторы Госжилинспекции проконтролировали замену отслуживших срок элементов газового оборудования в 84,8 тыс. квартир Подмосковья.

«Одним из достижений акции мы считаем рост сознательности жителей в вопросе обеспечения газовой безопасности. Об этом говорят более 80 тысяч своевременно проведенных замен гибкой подводки в ходе планового техобслуживания по графикам этого года. Вовремя обновить деталь — значит предупредить утечки газа и сохранить здоровье и жизнь», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Стоит отметить, что самыми активными округами, которые приняли участие в акции стали Коломна, Одинцовский, Химки, Подольск, Мытищи, Королёв, Пушкинский, Люберцы, Богородский и Щёлково.

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