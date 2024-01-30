В Минцифры заявили о скором восстановлении доступа к сайтам в зоне .RU

10 автобусов Мострансавто отправились во вторник на линии Ленинского городского округа. Они будут ходить по маршрутам №№ 367, 29, 355 и 471, на работу которых обращали внимание жители. Люди сообщали о нехватке автобусов, из-за чего не соблюдался график движения.