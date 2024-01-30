В Минцифры заявили о скором восстановлении доступа к сайтам в зоне .RU

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В ближайшее время будет восстановлен доступ к сайтам в зоне .RU, сообщила пресс-служба Минцифры в своем Telegram-канале.
Отмечается, что проблемы с доступом к ресурсам в зоне .RU вызваны техническим сбоем, касающимся глобальной инфраструктуры DNSSEC. Координационный центр доменов .RU/.РФ подтвердил вечером 30 января, что работает над устранением неполадок, которые привели к отключению российского интернета.
Одновременно компании «Билайн» и «Мегафон» уведомили о стабильной работе своих сетей, отметив, что причина сбоя лежит за пределами их ответственности.
Портал «Хабр» ранее сообщил о масштабном сбое, заявленном крупнейшими операторами мобильной связи в России. Отмечается, что нарушение связано с поломкой DNSSEC — дополнительного уровня безопасности системы доменных имен, предназначенного для защиты пользователей в сети Интернет.
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Артем Кузьмин