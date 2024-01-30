Чат-ботом, принимающим жалобы перед записью к врачу, воспользовались 20 тыс жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области жалобы пациента на самочувствие перед записью к врачу начал собирать чат-бот. Сервисом уже воспользовались более 20 тыс пациентов, рассказала первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова.
Сервис доступен при записи к врачу по 12 специальностям. Это хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и другие. С помощью искусственного интеллекта чат-бот анализирует полученную информацию и предлагает записаться к нужному специалисту.
Сначала искусственный интеллект проведёт опрос и выяснит жалобы. Это может быть температура, головная боль, слабость. При необходимости система задаст уточняющие вопросы. Всю информацию умный помощник передаст в ЕМИАС и предложит записаться к нужному специалисту. Заполнение анкеты займет 2,5 минуты.
Оформить запись может в чат-боте в Telegram.
Стригункова добавила, что в Подмосковье продолжают внедрять искусственный интеллект в сферу здравоохранения. Нейросеть уже помогает расшифровывать рентгеновские снимки, преобразует голос врача в текст и записывает результаты УЗИ-исследований в электронную медицинскую карту пациента.
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«Мы запустили сбор и аналитику жалоб на самочувствие у пациентов при записи на приём через чат-бот. При этом весь анамнез попадает в электронную медицинскую карту, и на приёме врач видит симптомы. Это позволяет ему быстрее заполнить историю болезни и больше времени уделить пациенту. Сервисом воспользовались более 20 тыс человек», – отметила Стригункова.
Оформить запись может в чат-боте в Telegram.
Стригункова добавила, что в Подмосковье продолжают внедрять искусственный интеллект в сферу здравоохранения. Нейросеть уже помогает расшифровывать рентгеновские снимки, преобразует голос врача в текст и записывает результаты УЗИ-исследований в электронную медицинскую карту пациента.
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Лора Луганская