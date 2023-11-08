В Мытищах прошел большой этнографический диктант

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант» провели в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Мероприятие проходило с 3 по 8 ноября на базе библиотеки мытищинской школы № 3.
Стоит отметить, что диктант ежегодно проводится в канун Дня народного Единства в онлайн и офлайн форматах. Благодаря диктанту школьники смогли узнать и познакомиться с культурой народов России.
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«В школе № 3 в этнографической акции на базе нашей школы приняли участие порядка 150 учащихся и педагогов. Диктант впервые прошёл в 2016 году и тогда участие в нём приняли 90 тысяч жителей России. В 2022 году –уже более 4 миллионов человек из 89 регионов Российской Федерации и 184 зарубежные стран проверили свой уровень этнографической грамотности», – отметила заместитель директора МБОУ СОШ №3 Елизавета Аверьянова.
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Мира Полтева