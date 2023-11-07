Ярмарка самодельных изделий «Ежевика» прошла в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
В Мытищах прошел традиционный дизайн‑маркет «Ежевика». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Ярмарка проходила 4 ноября в Мытищинской галерее искусств.
Для жителей и гостей округа Участники дизайн‑маркет «Ежевика» участники маркета презентовали украшения, аксессуары, игрушки, брошки, свечи, мыло, шоколад и косметику. Любой желающий мог посмотреть понравившуюся вещь, а съедобные изделия можно было даже продегустировать.
Кроме этого, в рамках ярмарки для детей были организованы творческие мастер-классы.
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Для жителей и гостей округа Участники дизайн‑маркет «Ежевика» участники маркета презентовали украшения, аксессуары, игрушки, брошки, свечи, мыло, шоколад и косметику. Любой желающий мог посмотреть понравившуюся вещь, а съедобные изделия можно было даже продегустировать.
«Сегодня мы показываем, насколько произведения наших творческих людей необычные и самобытные. Символично, что ярмарка проходит в День народного единства, потому что наш проект тоже объединяет граждан разных национальностей и разных видов творчества. Когда люди объединяются – это всегда хорошо и всегда получается что-то доброе и прекрасное», - отметила основатель дизайн-маркета «Ежевика» Лидия Никогосян.
Кроме этого, в рамках ярмарки для детей были организованы творческие мастер-классы.
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Мира Полтева