В Мытищах строят школу с двухуровневым актовым залом

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Школу на 1100 мест с двухуровневым актовым залом с амфитеатром активно строят в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Образовательное учреждение строится на базе жилого комплекса «Мытищи Парк».
Стоит отметить, что в новой школе смогут обучаться 44 класса по 25 человек. Дети смогут заниматься не только в учебных кабинетах, но и в лабораториях, мастерских по обработке ткани, дерева, металла, а также кабинетах кулинарии, музыки, ИЗО и черчения.
Кроме этого, полностью закончить строительство школы планируют к концу 2025 года.
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«<…>Согласно нашему исследованию, более половины родителей отмечают важность современного оснащения школы, в частности наличие специализированных технических и лабораторных классов, оборудованных спортзалов. При проектировании мы закладываем все возможности для занятий востребованными специальностями, творческих кружков, социальной активности школьников и взаимодействия друг с другом», — отметил директор по продукту и аналитике группы «Самолет» Леон Пряжников.
Кроме этого, полностью закончить строительство школы планируют к концу 2025 года.
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Мира Полтева