В Молдавии призвали пересмотреть проект об исключении русского языка

Общественные организации Молдавии обратились к руководству страны с просьбой доработать законопроект об исключении русского языка из издания "Официальный монитор", после публикации в котором законодательные акты вступают в силу. Обращение опубликовано на сайте общественной организации "Посольство Прав Человека". Его авторами стали правозащитники, активисты и представители национальных меньшинств.