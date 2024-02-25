В Молдавии призвали пересмотреть проект об исключении русского языка

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Общественные организации Молдавии обратились к руководству страны с просьбой доработать законопроект об исключении русского языка из издания "Официальный монитор", после публикации в котором законодательные акты вступают в силу. Обращение опубликовано на сайте общественной организации "Посольство Прав Человека". Его авторами стали правозащитники, активисты и представители национальных меньшинств.
Они обратили внимание на то, что из-за данного закона порядка полмиллиона жителей республики без учета Приднестровского региона будут заведомо ограничены в доступе к официально опубликованному законодательству.
В результате ограничения доступа к информации, будет ограничен доступ к правосудию, участию в принятии решений и реализации иных прав и свобод, гарантируемых как конституцией страны, так и международными и региональными правовыми договорами.
Ранее правительство Молдавии предложило отменить перевод контента "Официального монитора" на русский язык. Законопроект уже принят в первом чтении и 29 февраля — будет рассмотрен во втором.
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В результате ограничения доступа к информации, будет ограничен доступ к правосудию, участию в принятии решений и реализации иных прав и свобод, гарантируемых как конституцией страны, так и международными и региональными правовыми договорами.
Ранее правительство Молдавии предложило отменить перевод контента "Официального монитора" на русский язык. Законопроект уже принят в первом чтении и 29 февраля — будет рассмотрен во втором.
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Ювелина Бернст