В Молдавии столкнулись с ростом числа россиян, желающих получить гражданство

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Число россиян, желающих получить гражданство Молдавии, стремительно растёт. Об этом сообщает Reuters.
В связи с увеличением роста запросов молдавское государственное агентство по вопросам гражданства попросило правительство увеличить срок рассмотрения заявлений на получение гражданства страны с 20 дней до шести месяцев.
В агентстве также добавили, что среди всех заявителей на гражданство 70% занимают россияне, а ещё 20% – украинцы.
Такой резкий рост желающих получить гражданство Молдавии объясняется нестабильной геополитической ситуацией в стране.
Напомним, что ранее молдавские власти приняли стратегию безопасности страны, согласно которой Россию признали главной угрозой.
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В агентстве также добавили, что среди всех заявителей на гражданство 70% занимают россияне, а ещё 20% – украинцы.
Напомним, что ранее молдавские власти приняли стратегию безопасности страны, согласно которой Россию признали главной угрозой.
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Анастасия Чинкова