В ГУСТ напомнили правила противогололедной обработки в условиях переменчивой погоды

Фото: ГУСТ МО
«В регион вновь пришла оттепель, температура переходит из минуса в плюс, поэтому особенно важно позаботиться о состоянии покрытий, в первую очередь, пешеходных дорожек и тротуаров, лестниц и спусков. Избежать гололедицы, а также возможных травм и ушибов поможет превентивная обработка в течение 2-4 часов до начала осадков. Ко второму раунду борьбы с наледью сотрудники приступают в течение 2 часов после их завершения», — подчеркнули в ведомстве.
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