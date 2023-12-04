В Московской области нашли семь незарегистрированных зимних горок

Фото: Мособлпожспас МО
В подмосковных городских округах Долгопрудный, Лобня, Химки, Пушкинский, Лосино-Петровский и Одинцовский выявили семь незарегистрированных зимних горок. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья, инспекторы Гостехнадзора которого проводили проверку.
«Проверки ведутся наиболее интенсивно перед началом сезона и предстоящими праздниками. Недавно были выявлены незарегистрированные в Управлении Гостехнадзора тюбинговая трасса и шесть зимних горок. Предостережения вынесены администрациям городских округов Долгопрудный, Лобня, Химки, Пушкинский, Лосино-Петровский, а также Территориальному управлению «Звенигород», Муниципальному бюджетному учреждению «Коммунальное хозяйство и благоустройство «Часцовское», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Он пояснил, что регистрация таких временных развлекательных средств, как зимние горки, необходима. Они должны быть обустроены по установленным правилам и иметь разрешительную документацию.
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Лора Луганская