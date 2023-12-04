В Московской области нашли семь незарегистрированных зимних горок

В подмосковных городских округах Долгопрудный, Лобня, Химки, Пушкинский, Лосино-Петровский и Одинцовский выявили семь незарегистрированных зимних горок. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья, инспекторы Гостехнадзора которого проводили проверку.