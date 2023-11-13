В Жуковском изменится адрес приёма отдела ЗАГС по выдаче повторных документов

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В подмосковном Жуковском с 14 ноября этого года изменится адрес приёма граждан отдела ЗАГС по вопросам выдачи повторных документов, а также государственной регистрации актов гражданского состояния. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
При этом, посетить отдел граждане смогут в его рабочее время. Как передают в пресс-службе, отдел будет работать шесть дней в неделю по следующему графику:
Понедельник: 9:00 – 13:00, 14:00 – 18:00, перерыв 13:00 – 14:00
Вторник – пятница: 8:00 – 20:00
Суббота: 9:00 – 13:00, 13:30 – 17:30
Воскресенье: выходной день.
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