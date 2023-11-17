В Московской области откроют памятник историку Василию Татищеву

Фото: официальный сайт усадьбы
В Подмосковье состоится торжественное открытие памятника выдающемуся историку, государственному деятелю Петровской эпохи, основателю города Екатеринбург - Василию Никитичу Татищеву. Об этом сообщила пресс-служба российского военно-исторического общества.
Мероприятие пройдет 21 ноября в усадьбе Татищева в деревне Болдино городского округа Солнечногорск.
В Болдино историк провел свои последние годы жизни, где и написал две свои крупнейшие работы: «История Российская» и «Собрание законов древних русских».
В церемонии открытия примут участие председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава города Екатеринбург Алексей Орлов, гендиректор Российского фонда культуры Елена Головнина, министр культуры и туризма МО Василий Кузнецов и глава г.о. Солнечногорск Константин Михальков.
Стоит отметить, что рядом с памятником будет установлена создана всепогодная уличная Библиотека.
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В Болдино историк провел свои последние годы жизни, где и написал две свои крупнейшие работы: «История Российская» и «Собрание законов древних русских».
Стоит отметить, что рядом с памятником будет установлена создана всепогодная уличная Библиотека.
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Мира Полтева