Музей-заповедник А.С. Пушкина предлагает посетителям окунуться в мир археологии

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина открылась выставка «Земля. Лопата. Каска. Слой», подготовленная совместно с Воронежским областным краеведческим музеем. Об этом сообщает пресс-служба Министерстве культуры и туризма Московской области.
На выставке представлены более 100 предметов материальной культуры XV –начала XX веков. Кресты-энколпеоны ХV – XVI веков, фрагменты печных изразцов конца ХVI века из дворца Бориса Годунова, нюрбергский торговый жетон и польская монета ХVII века, найденные при раскопках в Больших Вяземах и на близлежащей территории, перенесут посетителей на несколько веков назад и дадут представление о жизни и деятельности Бориса Годунова (владельца Вязем), его гостях – иноземных послах, а также о тех, кто бывал здесь в Смутные времена.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника А.С. Пушкина
Также посетителей выставки ждет специальная программа, которая позволит всем желающим почувствовать себя настоящими археологами – познакомиться с профессиональными инструментами, выявить, изучить и описать археологический материал.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника А.С. Пушкина
Выставка продлится до 15 декабря. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
«Название, это предметы, которые больше всего используются в археологических раскопках. Сейчас идет интенсивное строительство, города развиваются и многие памятники культуры страдают из-за этого. И вот выставка призвана показать значение археологии, почему это важно и нужно, в чем ее суть. К сожалению большинство наших посетителей не представляют даже что это. Выставка рассказывает, как работает археолог, чем он пользуется, что он делает потом, после раскопок», - рассказал Владимир Сизов заместитель директора по научной работе Историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника А.С. Пушкина
Также посетителей выставки ждет специальная программа, которая позволит всем желающим почувствовать себя настоящими археологами – познакомиться с профессиональными инструментами, выявить, изучить и описать археологический материал.
«И после выставки мы предлагаем сыграть в интересную игру, собрать археолога в поход и попробовать поработать с культурным слоем. Ипользуются коробки заполненные песком в которых закопаны разные предметы, например из керамики, после посещения выставки посетители с удовольствием находят их», - отметил Владимир Сизов.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника А.С. Пушкина
Выставка продлится до 15 декабря. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Дана Игумнова