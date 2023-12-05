В Московской области проверили 2,4 тыс такси и изъяли 46

Фото: Минтранс МО
Сотрудники подмосковного Минтранса вместе с правоохранителями оценили соблюдение обязательных требований в сфере таксомоторных перевозок. Во время рейдов было проверено более 2,4 тыс автомобилей такси, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В отношении нарушителей составлено 182 административных материалов. 46 транспортных средств изъяты и перемещены на штрафстоянки. Также среди нарушений было выявлено 45 случаев непрохождения водителями обязательного медосмотра перед выездом на линию и 44 случая, когда на кузове такси на было цветографической схемы или оранжевого фонаря», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.В ходе рейдов проверяется, соответствует ли внешний вид такси региональной атрибутике, проходят ли водители медосмотр перед началом рабочего дня, а транспортные средства – технический контроль.
По данным Минтранса, в реестре такси числятся более 100 тыс подмосковных автомобилей и свыше 37 тыс перевозчиков на территории Московской области. Сегодня зарегистрированы более 36 тыс индивидуальных предпринимателей и 880 юрлиц. 26 водителей работают как самозанятые.
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