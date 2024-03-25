В Московской области с начала марта осушили более тысячи подвалов

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Подмосковные управляющие компании с начала марта осушили около 1 тыс. подвалов. Такие данные привели в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
«С начала весны УК Подмосковья под контролем инспекторов ГУСТ устранили 1011 подтопление подвалов. Осушение проведено в 40 округах региона», – говорится в сообщении.В управлении отметили, что подтопление подвала в многоквартирном доме представляет собой серьёзное нарушение правил содержания жилья. В случае возникновения такой ситуации нужно обратиться в управляющую компанию. Она обязана провести проверку, определить причину и при обнаружении неисправностей во внутренних коммуникациях устранить их в регламентные сроки.
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Лора Луганская