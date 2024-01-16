В США медведь забрался в подвал и ушёл только из-за нафталина

Фото: istockphoto/fotoslavt
В США женщина обнаружила в подвале дома медведя.
CNN пишет, что жительница калифорнии Нина Херцог увидела черного медведя на записи камеры наблюдения. Он пришёл в её дом примерно в 4.30 утра.
Женщина пошла осмотреть дом снаружи и увидела, что заслонка вентиляционного отверстия, ведущее в подвал, отломана. Заглянув внутрь, увидела хищника, забравшегося внутрь. Медведь уютно лёг под полом первого этажа. В доме Херцог идёт ремонт, поэтому хищник с легкостью мог пройти из своего убежища к лестнице на первый этаж.
Женщина спускалась в подвал и пыталась прогнать животное. Она гремела посудой, включала воздуходувку для уборки листьев, но на хищника это не производило впечатления. Он не уходил. Женщина вынесла все продукты из кладовки наверх, чтобы медведь не учуял запах еды.
А вечером по совету департамента контроля за животными, оставила недалеко от хищника шарики нафталина. Это средство оказало мгновенный эффект. Медведь ушёл.
Ранее в Вологодской области рысь пробрался на территорию детского сада. Об этом информирует глава Череповца Вадим Германов в своем телеграм-канале. Инцидент произошел утром 15 января. Зверь проник на территорию детского сада №119, перепрыгнув через забор. Сотрудники дошкольного учреждения вызвали экспертов по охоте. Периметр учреждения оцепили, дети и педагоги закрыли дверь и оставались в группах.
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Женщина пошла осмотреть дом снаружи и увидела, что заслонка вентиляционного отверстия, ведущее в подвал, отломана. Заглянув внутрь, увидела хищника, забравшегося внутрь. Медведь уютно лёг под полом первого этажа. В доме Херцог идёт ремонт, поэтому хищник с легкостью мог пройти из своего убежища к лестнице на первый этаж.
А вечером по совету департамента контроля за животными, оставила недалеко от хищника шарики нафталина. Это средство оказало мгновенный эффект. Медведь ушёл.
Ранее в Вологодской области рысь пробрался на территорию детского сада. Об этом информирует глава Череповца Вадим Германов в своем телеграм-канале. Инцидент произошел утром 15 января. Зверь проник на территорию детского сада №119, перепрыгнув через забор. Сотрудники дошкольного учреждения вызвали экспертов по охоте. Периметр учреждения оцепили, дети и педагоги закрыли дверь и оставались в группах.
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Мария Фирсова