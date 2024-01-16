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В США медведь забрался в подвал и ушёл только из-за нафталина

16 января 2024, 11:50
Фото: istockphoto/fotoslavt

Фото: istockphoto/fotoslavt

В США женщина обнаружила в подвале дома медведя.
CNN пишет, что жительница калифорнии Нина Херцог увидела черного медведя на записи камеры наблюдения. Он пришёл в её дом примерно в 4.30 утра.

Женщина пошла осмотреть дом снаружи и увидела, что заслонка вентиляционного отверстия, ведущее в подвал, отломана. Заглянув внутрь, увидела хищника, забравшегося внутрь. Медведь уютно лёг под полом первого этажа. В доме Херцог идёт ремонт, поэтому хищник с легкостью мог пройти из своего убежища к лестнице на первый этаж.


Женщина спускалась в подвал и пыталась прогнать животное. Она гремела посудой, включала воздуходувку для уборки листьев, но на хищника это не производило впечатления. Он не уходил. Женщина вынесла все продукты из кладовки наверх, чтобы медведь не учуял запах еды.

А вечером по совету департамента контроля за животными, оставила недалеко от хищника шарики нафталина. Это средство оказало мгновенный эффект. Медведь ушёл.

Ранее в Вологодской области рысь пробрался на территорию детского сада. Об этом информирует глава Череповца Вадим Германов в своем телеграм-канале. Инцидент произошел утром 15 января. Зверь проник на территорию детского сада №119, перепрыгнув через забор. Сотрудники дошкольного учреждения вызвали экспертов по охоте. Периметр учреждения оцепили, дети и педагоги закрыли дверь и оставались в группах.

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#сша
#медведи
#животные
#новости
#происшествие
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Baza: В Москве студенты РАНХиГС устроили массовую драку с поножовщиной
16 января 2024, 11:59

Фото: istock / Dmytro Skrypnykov

В Москве подрались студенты РАНХиГС — двое участников драки уехали в больницу с ножевыми ранениями. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации канала, конфликт произошел днём 15 января около студенческого общежития на Волгоградском проспекте. Один из участников драки рассказал, что студенты стояли рядом с рестораном KFC, когда к ним подошёл неизвестный и грубо потребовал сигарету. Молодые люди не одобрили такой подход и также грубо ему ответили. В результате две компании начали конфликтовать.

В драке принимали участие больше десяти человек. Почти все участники были студентами РАНХиГС. Двоих из них понадобилась медицинская помощь после ножевых ранений.

Правоохранители задержали 11 человек — среди них только один, не достигший совершеннолетнего возраста. На молодых людей составлены административные правонарушения по статье 20.1, ч. 1 («Мелкое хулиганство»). Также по факту драки было возбуждено уголовное дело по статье 213, ч. 2 УК РФ («Хулиганство»). Одного из зачинщиков разыскивает полиция.

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#полиция
#конфликт
#уголовное студенты
#хулиганство
#ранхигс
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В Москве учителя истории задержали за совращение 13-летней школьницы
16 января 2024, 11:28

Фото: istockphoto/tanawit sabprasan

Учителя истории одной из столичных школ задержали за совращение ученицы 6 класса.
Об этом пишет РЕН ТВ, ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией. Преподаватель вел интимную переписку со школьницей.

«Мама девочки утверждает, что учитель истории надругался над девочкой», - сообщает собеседник РЕН ТВ.
По предварительной версии, преступление вскрылось случайно. Мама школьницы решила проверить телефон ребёнка и обнаружила там переписку с учителем.

Ранее сообщалось, что сотрудник ФСИН из Санкт-Петербурга под угрозами заставил девятилетнюю девочку раздеться на камеру и отправить ему видео. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что на днях третьеклассница рассказала своей маме о том, что два месяца назад незнакомый мужчина начал общение с ней в мессенджере. Переписка длилась месяц, на регулярной основе 36-летний мужчина общался с девочкой на пошлые темы.

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#школа
#дети
#новости
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Полиция задержала 19-летнего россиянина за подготовку массового убийства
Жителя Иркутской области задержали за подготовку массового убийства
16 января 2024, 11:20

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Иркутской области задержали 19-летнего молодого человека, который подозревается в планировании массового убийства. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что парень искал в интернете план по совершению убийства. Он собирался совершить массовый расстрел жителей Железногорска-Илимского в общественном месте. Для реализации своего плана он выбрал оружейный магазин, чтобы украсть необходимое оружие. Однако сотрудники правоохранительных органов оперативно раскрыли его намерения и предотвратили совершение преступления.

Полицейские произвели обыски по месту жительства молодого человека. Там были обнаружены молоток, поясной патронаш и очки с красными линзами.

В отношении жителя Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. За попытку совершения массового убийства ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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*признана экстремисткой на территории РФ
#происшествие
#убийство
#террористы
#полиция
#иркутская область
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Стала известна цель ночной атаки беспилотников на Воронеж
Целью ночной атаки на Воронеж был военный аэродром «Балтимор»
16 января 2024, 10:39

Фото: iStock/Naypong

Военный аэродром «Балтимор» был целью ночной атаки беспилотников на Воронеж. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что все восемь украинских дронов направлялись в его сторону. Но средствами РЭБ они были подавлены и не достигли цели.

В результате атаки были повреждены восемь многоквартирных домов и 35 квартир.

В настоящее время специалисты производят обход повреждённых строений. Жильцы домов временно находятся в ПВР на базе общеобразовательной школы №84.

Также сообщалось, что под обстрелами получила ранения девятилетняя девочка. Ей диагностировали повреждение ноги. Врачи оперативно оказали всю необходимую помощь.

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#воронеж
#беспилотник
#атака
#украина
#россия
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Двое детей погибли во время пожара в Нижнем Новгороде
16 января 2024, 10:23

Фото: istock / Kara Capaldo

В результате пожара в доме в Нижнем Новгороде скончались два ребенка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГУ МЧС России по региону.

Возгорание площадью 200 квадратных метра возникло на улице Гужевой. На месте происшествия было задействовано 21 спасатель и 7 единиц техники. Локализовать огонь удалось в 8:30, соседним домам ничего не угрожает. У дома частично обрушилась кровля. При разборе завалов найдены тела двух погибших.

По данным прокуратуры Нижегородской области, в доме проживала многодетная семья.

На место прибыли криминалисты, следователи и представители прокуратуры.

Ранее сотрудник сгоревшего склада Wildberries в Шушарах признался в поджоге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
#семья
#следователи
#возгорание
#происшествия
#пожар
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Дарью Трепову* доставили в Петербург на допрос
16 января 2024, 10:20

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Обвиняемую в совершении теракта Дарью Трепову* доставили на допрос в суд Санкт-Петербурга, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 2 апреля 2023 года Трепова* пришла на встречу дискуссионного клуба в питерском кафе «Патриот», которую проводил военкор Владлен Татарский. По версии следствия, Трепова* передала Татарскому статуэтку, которая была начинена взрывчаткой. В результате взрыва военкор погиб, ещё 42 человека получили ранения.

4 апреля 2023 года Трепову* арестовали. Следственный действия по делу о теракте длятся до сих пор. Сообщается, что Трепова* принесла в кафе взрывчатку, действую по указанию украинских кураторов.

В настоящий момент Трепова* находится в Первом западном окружном военном суде в Петербурга, где состоится допрос с её адвокатом Даниилом Берманом.

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#кафе
#патриот
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Гусев: В результате ночной атаки на Воронеж пострадали 35 квартир
16 января 2024, 10:11

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В результате атаки беспилотников на Воронеж повреждения получили 35 квартир, об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в своём Telegram-канале.
«По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех десятиэтажных домов на улице Тепличной», - прокомментировал ситуацию Гусев.

Глава региона также сообщил, что для жителей пострадавших квартир организовали пункт временного размещения в местной школе, однако, за помощью туда пока никто не обратился. Горожане остались в гостях у родственников.

Напомним, при попадании осколков беспилотника в одну из воронежских квартир разгорелся пожар. Все вещи, находившиеся на балконе, выгорели, также пострадала мебель внутри квартиры.

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#квартиры
#воронеж
#атака
#беспилотник
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Неизвестные украли флешку из кабинета сотрудницы Госдумы
16 января 2024, 10:00

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Из кабинета сотрудницы Государственной думы украли флешку с сертификатом электронной подписи Федерального казначейства, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, пропажу флешки 41-летняя сотрудница ГД обнаружила 10 января, когда вышла на работу после новогодних праздников. Сперва она обратила внимание на беспорядок, образовавшийся на её столе. Некоторое время спустя она поняла, что у неё пропала флешка с сертификатом электронной подписи Федерального казначейства. При этом, вся техника в кабинете была выключена из розеток.

Отмечается, что рабочие места ещё двоих сотрудников, которые находятся в одном кабинете с женщиной, остались нетронутыми. В результате, сотрудница Госдумы написала заявление в полицию.

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#рабочие места
#госдума
#кража
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В Новосибирске пропал 6-летний мальчик из Австрии
16 января 2024, 09:35

Фото: istockphoto/Xavier_S

В Новосибирске пропал 6-летний мальчик, приехавший в город с мамой из Австрии.
NGS.RU пишет, что мальчик знает русский язык. Его мать родом из Сочи.

Женщина с мальчиком могли остановиться в Калининском районе. Там живёт тетя матери мальчика. Также есть версия, что они уехали к родственникам в Краснодарский край.

Другие подробности не сообщаются.

Тех, кому известно местонахождение семьи, просят сообщить об этом по номерам телефона: 8 (913) 794-11-87, 8 (383) 241-0764, 241-07-06 или 271-67-08.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском районе города Екатеринбург пропали две девочки 14 и 13 лет. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв» на своей странице «ВКонтакте».

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#дети
#родители
#полиция
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